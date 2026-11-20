La storia di quando Lamborghini costruiva trattori e comprava Ferrari…di Giannino Ruzza

Eh già, oggi basta vedere un toro sul cofano per riconoscere una Lamborghini. A me piace ricordare che quel nome, prima di finire sulle auto più ammirate del mondo, lo si leggeva sui trattori. Sono passati quasi ottant’anni da quando Ferruccio cominciò a costruirli e sessanta da quando presentò la Miura a Ginevra. Tra quelle due macchine c’è la storia di un uomo, ma anche quella di un’Italia che nel dopoguerra recuperava i motori dei camion militari per rimettere in moto le campagne e che, nel giro di una generazione, seppe costruire automobili capaci di cambiare il gusto di un’epoca. È da lì che mi piace ripartire, da Cento, prima che Ferruccio Lamborghini bussasse alla porta di Enzo Ferrari. Suo padre lavorava la terra. Ferruccio, fin da ragazzo, preferiva l’officina, e durante la guerra, a Rodi, aveva imparato quanto ancora si potesse cavare da un automezzo che pareva un rottame. Tornato a casa, quell’esperienza gli servì per costruire le prime trattrici Carioca. Molti se le ricorderanno ancora, quelle prime trattrici Lamborghini. La loro storia cominciò alla fine del 1947, quando Ferruccio si mise a costruire la Carioca recuperando motori e differenziali dai camion militari dismessi. Nel febbraio successivo la presentò a Cento, nei giorni della festa di San Biagio. Aveva trovato il modo di far partire il motore a benzina per poi farlo lavorare a petrolio. È un dettaglio al quale tengo, perché me lo fa conoscere meglio di tante parole sul suo ingegno. Ferruccio sapeva che cosa significava per un contadino avere un campo da arare, il trattore pronto e poca benzina da metterci dentro. Da quelle prime macchine nacque un’impresa che fece conoscere il suo nome in Italia e all’estero. E con i soldi guadagnati sui trattori poté finalmente comprarsi una Ferrari. Poi un’altra. Prima di diventare il rivale di Enzo, ne era stato un appassionato cliente, e forse è proprio questo che mi affascina della loro storia. Ferruccio amava quelle macchine. Gli piaceva portarle dove il motore aveva ancora tanto da dare, ed era proprio allora, quando affondava il piede sull’acceleratore, che la frizione cominciava a slittare. Tornò più volte a Maranello per farla sistemare. Alla fine volle parlarne con Ferrari in persona. Anni dopo fu lui stesso a raccontare la risposta del Commendatore. A guidare i trattori, gli disse in sostanza, era certamente bravo. Con una Ferrari era un’altra faccenda. Mi piace pensare a quel colloquio dal punto di vista di Enzo. Aveva davanti un cliente venuto a protestare per una frizione. Come poteva sapere che di lì a poco avrebbe dovuto fare i conti con lui per ben altro? Il 7 maggio 1963 Ferruccio fondò Automobili Lamborghini a Sant’Agata Bolognese. Aveva in mente una gran turismo da guidare per ore, abbastanza potente da dare soddisfazione a uno come lui e abbastanza comoda da farlo arrivare a destinazione con la voglia di rimettersi al volante. Per il dodici cilindri chiamò Giotto Bizzarrini, che a Maranello aveva lavorato davvero e conosceva bene il mestiere. Nell’ottobre di quello stesso anno, a Torino, apparve la 350 GTV, il prototipo disegnato da Franco Scaglione. A Ginevra, nella primavera del 1964, toccò alla 350 GT, affinata nella meccanica da Paolo Stanzani e nella linea dalla Touring di Milano. Stavolta chi entrava al Salone poteva guardarla, innamorarsene e ordinarla. Trovo che sia stata questa la risposta più gustosa di Ferruccio alla battuta di Enzo. Due anni dopo, ancora a Ginevra, arrivò la Miura. A sessant’anni di distanza, quello che mi colpisce è che si possa ancora riconoscerla guardandole soltanto gli occhi. Marcello Gandini, giovane disegnatore della Bertone, aveva bordato i fari con quelle inconfondibili ciglia nere. Il muso scendeva bassissimo tra i passaruota e il grande V12 di quasi quattro litri trovava posto di traverso dietro i sedili. Sul cofano c’era il toro che Ferruccio aveva scelto per lo scudetto della casa, con un pensiero anche al proprio segno zodiacale. Il nome Miura veniva invece dal celebre allevamento spagnolo di tori da corrida. La sua bellezza avrebbe avuto estimatori fino a New York, dove la vettura ricevette l’omaggio del Museum of Modern Art. Capisco chi la considera una delle automobili più belle mai costruite. Quel che impressiona me è la distanza, appena diciotto anni, fra il trattore che andava a petrolio e quella macchina esposta a Ginevra. Eppure, se dovessi scegliere dove chiudere questa storia, tornerei a Rodi.

La vita privata

È lì che Ferruccio, durante la guerra, conobbe Clelia Monti. Si sposarono al ritorno in Italia. Nel 1947 Clelia morì dando alla luce il loro figlio Antonio, per tutti Tonino. È una data sulla quale vale la pena fermarsi. Lo stesso anno che nella storia industriale di Lamborghini ricordiamo per l’avventura dei trattori, nella vita di Ferruccio fu quello in cui diventò padre e rimase vedovo. In seguito sposò Annita Borgatti, una maestra. Il loro matrimonio durò oltre trent’anni e finì con il divorzio. Nel 2022 il cinema ha ripreso quelle vicende in Lamborghini – The Man Behind the Legend, dando largo spazio alle infedeltà di Ferruccio, ai litigi con Annita e alle tensioni in famiglia. Nel film i ripetuti tradimenti accompagnano la rottura del matrimonio. Quanto abbiano pesato davvero appartiene alla storia privata di chi la visse. Tonino collaborò al film e, quando gli chiesero che cosa avrebbe voluto vedere di più sullo schermo, parlò degli anni della guerra. Avrebbe voluto che ci fosse più spazio per Rodi, dove suo padre riparava i mezzi militari e aveva conosciuto sua madre. Di tutto quello che è stato detto su Ferruccio Lamborghini, è il pensiero che accompagna. Noi torniamo volentieri a Ginevra per rivedere la Miura. Tonino sarebbe tornato a Rodi, quando Clelia era ancora viva e suo padre aveva appena cominciato a conoscerla.

Nella foto: La Lamborghini Miura P400 e la Ferrari 275 GTB.

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