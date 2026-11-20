Ispica, 750mila euro dalla Regione per la riqualificazione dello stadio “Peppino Moltisanti”

ISPICA, 20 Novembre 2026 – Arriva una boccata d’ossigeno fondamentale per l’impiantistica sportiva di Ispica. La Giunta regionale siciliana ha ufficialmente finanziato con 750.000 euro il progetto di adeguamento, riqualificazione e manutenzione dello stadio e del campo di calcio “Peppino Moltisanti”. L’intervento porta la firma tecnica del geometra Giuseppe Caschetto come progettista e del geometra Salvatore Nigito nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

L’Amministrazione comunale di Ispica accoglie con profonda soddisfazione questo traguardo, definendolo senza mezzi termini una svolta storica e un vero e proprio “goal” segnato nell’interesse dell’intera collettività. Un ringraziamento particolare da parte di Palazzo Bruno va all’onorevole Ignazio Abbate, il cui intervento istituzionale è stato ritenuto determinante per sbloccare le risorse e dimostrare ancora una volta concreta attenzione alle esigenze del territorio.

Per la città, il recupero del “Peppino Moltisanti” va ben oltre il semplice aspetto agonistico. Lo stadio rappresenta infatti un punto di riferimento per l’aggregazione, la crescita e l’identità dei giovani, delle società sportive locali e di tutti gli ispicesi. Restituire alla cittadinanza una struttura moderna, sicura e pienamente funzionale significa investire direttamente sui valori dello sport e sul futuro sociale della comunità.

Dall’esecutivo cittadino sottolineano con orgoglio come questo risultato, atteso da decenni e mai ottenuto prima, superi ampiamente gli obiettivi fissati per i primi 180 giorni di governo, rivendicando la concretezza dell’azione amministrativa rispetto alla semplice propaganda. L’Amministrazione ha già assicurato il massimo impegno affinché l’iter proceda con la massima rapidità, permettendo ai cittadini di tornare presto a vivere l’impianto. Tutti i dettagli tecnici e le tempistiche dell’intervento verranno illustrati nel corso di un’apposita conferenza stampa che sarà convocata a breve.

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