Comiso. “Non siamo capaci di ascoltarli”. Al Carducci nasce lo Sportello Pedagogico di Ascolto

Comiso, 20 novembre 2026 – “Non siamo capaci di ascoltarli”. E’ il titolo, volutamente provocatorio, dell’incontro che si è svolto giovedì 19 novembre alle ore 9.30, all’Istituto Superiore “Carducci” di Comiso, davanti ai numerosi studenti.

Un appuntamento promosso dal Lions Club Comiso Terra Iblea, nell’ambito del Tema di studio nazionale Lions 2026-2027 “ Direzione Futuro – Come (ri)educare i giovani del III millennio dopo la rivoluzione social. Un fenomeno emergente: gli Hikikomori”, alla vigilia della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Protagonista dell’intervento Giuseppe Raffa, pedagogista, formatore e coordinatore del tema Lions regionale “Direzione Futuro”.A portare i saluti istituzionali Maria Giovanna Lauretta, Dirigente Scolastico dell’Istituto Superiore “Carducci”, e Francesca Cassarino, Presidente del Lions Club Comiso Terra Iblea. Giuseppe Raffa ha ricordato che i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza – al cibo, alle cure, al gioco, alla famiglia, all’istruzione e all’ascolto – sono ancora troppo spesso sconosciuti ai ragazzi e negati dagli adulti. Da qui il tema dell’incontro: “ Giovani aggressivi, hikikomori, nuovi nichilisti: perché? Che fare?”.

Perché un ragazzo si chiude in camera e si ritira dal mondo? Perché l’aggressività diventa l’unico linguaggio? Perché tanti giovani sembrano aver smarrito il senso, il futuro, la speranza? La risposta, ha sottolineato Raffa, passa proprio da lì: dalla nostra incapacità di ascoltarli davvero.

Non un ascolto formale, distratto, giudicante. Ma un ascolto pedagogico, capace di riconoscere, accogliere, dare parola e dignità a ciò che i ragazzi vivono.

Da questa riflessione nasce un impegno concreto, che rende orgogliosi Lions e scuola: lo Sportello Pedagogico di Ascolto, gratuito, una volta a settimana a scuola, rivolto a studenti e famiglie, che si prefigura come uno strumento molto utile ed efficace di prevenzione, orientamento e accompagnamento.

Uno spazio protetto dove i ragazzi potranno parlare, essere ascoltati senza giudizio, trovare un adulto competente che li aiuti a dare nome alle emozioni, alle difficoltà, ai conflitti. E dove anche le famiglie potranno trovare ascolto, confronto e indicazioni.

Perché ascoltare non è perdere tempo. Ascoltare è il primo atto educativo. Ed è il primo diritto di ogni ragazzo.

“ Desidero di cuore ringraziare Giuseppe Raffa per la sua disponibilità e l’impegno – afferma la presidente del Club Lions di Comiso Francesca Cassarino – che lo hanno indotto a progettare una bellissima iniziativa lanciata oggi al Liceo Carducci: lo Sportello Pedagogico di Ascolto. Un’iniziativa che traduce in un servizio concreto il motto Lions: Costruire legami, coltivare valori, generare futuro”.

Nella foto un momento dell’incontro.

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