Ragusa. Bando Centro storico prorogato al 30 gennaio, accolta la richiesta di Ordine degli Architetti e operatori immobiliari

Ragusa, 23 novembre 2026 – Due mesi in più per accedere ai contributi destinati al recupero delle abitazioni nel centro storico di Ragusa. La scadenza del bando da 900 mila euro, inizialmente fissata al 30 novembre, è stata prorogata al 30 gennaio 2027. L’Amministrazione comunale ha accolto la richiesta formalmente avanzata dall’Ordine degli Architetti e le sollecitazioni emerse anche durante gli incontri con gli operatori del settore, tra cui le associazioni degli agenti immobiliari. Una scelta che nasce dalla volontà di favorire la più ampia partecipazione possibile a una misura che punta a recuperare gli immobili del centro storico e soprattutto a riportare persone e famiglie ad abitarli.

“Abbiamo voluto ascoltare le richieste arrivate dai professionsiti che quotidianamente si confrontano con le esigenze di chi intende investire nel nostro Centro – dichiara il sindaco Peppe Cassì. Si tratta di un bando con risorse comunali significative ed è importante mettere tutti nelle condizioni di cogliere questa opportunità. La proroga non cambia gli obiettivi della misura, ma offre più tempo per presentare progetti e domande adeguatamente predisposti.”

“Questa proroga nasce proprio dal confronto che abbiamo avuto sin dall’inizio con i professionisti, i cittadini e gli operatori immobiliari – spiega l’assessore comunale al Centro Storico, Giovanni Gurrieri. L’Ordine degli Architetti ha formalizzato una richiesta che abbiamo ritenuto ragionevole e indicazioni analoghe erano emerse anche negli incontri con le associazioni degli agenti immobiliari. Sappiamo che recuperare un immobile nel centro storico richiede valutazioni tecniche, verifiche e talvolta anche il perfezionamento di un acquisto. Concedere più tempo significa facilitare la partecipazione, senza modificare le regole del bando. Le prime domande sono già arrivate e questo è un segnale incoraggiante: c’è interesse verso la possibilità di tornare a investire e abitare nel centro storico”.

Il bando prevede contributi a fondo perduto fino al 30% delle spese ammissibili, con un massimo di 35 mila euro per il recupero degli ambienti interni e fino a 25 mila euro per prospetti e coperture, secondo la tipologia edilizia. Le agevolazioni possono essere cumulate, nel rispetto delle condizioni previste, fino a un massimo complessivo di 60 mila euro per immobile.

Possono partecipare i proprietari e coloro che hanno sottoscritto un preliminare di acquisto, impegnandosi a perfezionarlo nei termini stabiliti. Gli immobili devono ricadere nel perimetro del centro storico individuato dalla legge regionale 61/1981 e avere destinazione esclusivamente residenziale. Tra i requisiti fondamentali figura l’impegno del beneficiario a stabilire e mantenere la residenza nell’immobile per almeno cinque anni dalla conclusione dei lavori.

Particolare attenzione è riservata anche ai giovani e alle famiglie, attraverso specifici punteggi previsti per la formazione delle graduatorie. L’obiettivo dell’Amministrazione non è infatti soltanto sostenere interventi edilizi, ma favorire una nuova residenzialità, contrastando lo spopolamento e contribuendo alla vitalità economica e sociale dei quartieri storici.

Restano valide tutte le domande già presentate e non cambiano i requisiti né le condizioni del bando. Il termine di sessanta giorni previsto per l’istruttoria delle istanze e la formazione delle graduatorie decorrerà dalla nuova scadenza del 30 gennaio 2027.

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it, utilizzando la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ragusa, dove sono consultabili il regolamento e le informazioni relative ai contributi.

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