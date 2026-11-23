Cioccolato di Modica, l’appello di Forza Italia: «Basta divisioni, serve un soggetto unico con la regia del Comune»

MODICA, 23 Novembre 2026 – Intervento di Forza Italia Modica sul futuro e sulla gestione delle manifestazioni legate al prodotto simbolo della città. Giorgio Aprile, coordinatore cittadino del partito, interviene sulle recenti tensioni emerse all’interno del comparto dolciario, lanciando un appello all’unità e avanzando una proposta di riorganizzazione per superare le attuali fratture.

Secondo Aprile, il partito guarda «con viva preoccupazione» alle divisioni registrate sull’organizzazione degli eventi dedicati al Cioccolato di Modica IGP, definito un volano fondamentale per l’immagine e l’economia del territorio. «Assistere a fratture che rischiano di indebolire un settore strategico è un lusso che Modica non può permettersi», si legge nella nota, che invita tutti gli attori coinvolti a mettere da parte «eccessivi personalismi e contrapposizioni sterili» per anteporre l’interesse generale della comunità a qualsiasi logica di parte.

Per uscire dall’attuale fase di stallo, Forza Italia propone la costituzione di un unico soggetto capace di riunire le diverse esperienze e competenze locali. L’obiettivo indicato dal partito è quello di integrare in una sola realtà la professionalità degli operatori del settore – definiti il «cuore pulsante» del sistema produttivo – con la tutela e la forza del marchio IGP.

Un passaggio centrale della proposta riguarda il ruolo dell’amministrazione pubblica. Per il coordinamento cittadino di Forza Italia, il nuovo modello di governance richiede un impegno diretto del Comune di Modica, chiamato non solo a svolgere una funzione di supervisione, ma a diventare «attore protagonista e garante di un percorso condiviso». Secondo la visione espressa da Aprile, solo attraverso una regia istituzionale chiara sarà possibile trasformare ogni appuntamento in un vero «evento di sistema», inclusivo dell’intera filiera produttiva ed evitando esclusioni giudicate limitanti per l’offerta turistica e commerciale della città.

In chiusura, Forza Italia dichiara la propria disponibilità a favorire l’apertura di un tavolo di confronto tra le parti, ribadendo che la sinergia tra produttori e istituzioni rappresenta la condizione necessaria per consolidare il prestigio del Cioccolato di Modica.

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