In Sicilia servono più Centri Socio-Educativi per imparare a vivere fuori dal centro

Chiediamo alla Regione Siciliana e ai Distretti Socio-Sanitari di aprire più Centri SocioEducativi diurni, a partire dai territori dove mancano. E chiediamo che abbiano un obiettivo preciso: aiutare ogni persona con disabilità a raggiungere la maggiore autonomia possibile, con i sostegni di cui ha bisogno. Un centro può essere accogliente, pieno di attività e offrire un sollievo importante alle famiglie. È il valore che hanno avuto i centri diurni di assistenza e di incontro previsti dalla Legge Regionale siciliana 9 maggio 1986, n. 22. Il passo che chiediamo oggi è dare a quelle ore un obiettivo educativo che continui a contare anche una volta usciti dal centro. Perché si possono fare tante attività e restare comunque in una bolla di vetro, se le occasioni per scegliere, muoversi e conoscere altre persone finiscono tutte lì dentro. Che cosa si può imparare fuori da quella porta? Un laboratorio di cucina può cominciare al supermercato. Si decide cosa preparare, si fa la lista, si guarda quanto si può spendere e si prova a pagare alla cassa. Un’uscita può servire a imparare un tragitto che la persona vuole fare davvero, riconoscere la fermata giusta e capire a chi chiedere aiuto. E se una persona ama la musica o lo sport, il centro può aiutarla a frequentare un gruppo del quartiere, conoscere altre persone e coltivare amicizie anche fuori dal servizio. Sono obiettivi da mettere nel Progetto Educativo Individualizzato del centro, da scegliere insieme alla persona e da provare con continuità, un passo alla volta. Per qualcuno il traguardo sarà prendere l’autobus da solo. Per altri sarà scegliere dove andare e riuscire a fare il tragitto con una persona di fiducia al fianco. Anche con una supervisione o un aiuto continuativo, si può avere più voce su come vivere la propria giornata. Il centro deve fare la sua parte nel Progetto di Vita Con il Progetto di Vita disciplinato dal D.Lgs. 62/2024, che interviene anche sull’articolo 14 della Legge 328/2000, la domanda da cui partire è semplice: come vuole vivere questa persona e quali sostegni le servono per riuscirci? Per raggiungere un obiettivo possono servire terapie, trasporto, accompagnamento, accessi senza gradini o indicazioni che una persona con disabilità visiva possa usare. La valutazione multidimensionale serve a guardare insieme questi aspetti della vita e a capire quali aiuti occorrono. Il centro può rendere concreto quel progetto. Se una persona vuole imparare ad andare in biblioteca, bisogna capire insieme quale percorso può fare, quali ostacoli incontra e quale aiuto le serve. Poi occorre provare quel percorso, anche più volte. È così che le ore passate con gli educatori diventano possibilità che la persona può usare nella propria vita. Il «Dopo di noi» si prepara durante il «Durante noi» La Legge 112/2016, conosciuta come legge sul Dopo di noi, prevede che il sostegno alle persone con disabilità grave, in vista del venir meno di quello familiare, inizi a costruirsi già mentre i genitori sono in vita. Per una famiglia questo vuol dire poter vedere, passo dopo passo, quali scelte il proprio figlio riesce a fare, su quali persone può contare e quali luoghi sente già suoi. Le abitudini, le amicizie e la fiducia si costruiscono negli anni. Anche le famiglie e i caregiver possono essere accompagnati in questo percorso, con sostegno psicologico e incontri che aiutano i genitori a trovare strumenti pratici per la vita quotidiana. Questi incontri, chiamati parent training, possono aiutare la famiglia a dare spazio alle nuove autonomie della persona anche a casa. Se una retta paga quattro o cinque ore al giorno e nessuno si chiede che cosa quelle ore cambino nella vita della persona, dobbiamo ripensare il servizio. È questo l’impegno che chiediamo alla Sicilia insieme all’apertura di più centri. Alla Regione e ai Distretti chiediamo anche di sostenere i centri già attivi e di lavorare con le realtà del territorio, perché in tutta la Sicilia le persone possano contare su servizi di qualità, costruiti sui loro bisogni e sulle loro capacità. Ogni persona deve poter fare esperienza del mondo fuori da casa e fuori dal centro, con i suoi tempi e con l’aiuto che le serve. È lì che si vede se il suo Progetto di Vita sta diventando realtà.

Di Salvo Zena – Diritti & Inclusione APS

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