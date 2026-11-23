Modica. “Dalle sue piaghe siamo stati guariti”: seminario del Rinnovamento carismatico con Padre Emanuele Zippo

Modica, 23 novembre 2026 – Saranno due giornate dedicate alla preghiera, all’ascolto e al rinnovamento spirituale quelle in programma sabato 28 e domenica 29 novembre 2026 a Modica, in occasione del Ritiro Parrocchiale del Rinnovamento carismatico promosso dalla Parrocchia SS. Redentore (Quartarella – Modica).

A darne comunicazione è il parroco del. SS Redentore, padre Fulvio Moltisanti, il quale annuncia che il seminario di vita nuova nello Spirito, dal tema “Dalle sue piaghe siamo stati guariti”, si svolgerà presso l’ex Asilo Antoniano (zona Modica Sacro Cuore) e sarà guidato da Padre Emanuele Zippo, sacerdote missionario passionista ed esorcista della Diocesi di Catania.

L’iniziativa offrirà ai partecipanti un cammino di riscoperta della fede e di affidamento a Dio attraverso la meditazione sulla Passione e sulla guarigione interiore e spirituale richiamata dal tema dell’incontro. Un’occasione di condivisione e preghiera aperta alla comunità parrocchiale e ai fedeli del territorio, animata dalla realtà del Rinnovamento carismatico.

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