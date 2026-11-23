Scherma Modica. Nicolò Cannizzaro sul podio alla Prova Nazionale Under14 di La Spezia

La Spezia, 23 novembre 2026 – Prestigioso risultato per la Conad Scherma Modica alla prima prova nazionale 2026/2027 del Gran Prix Joy of Moving di fioretto Under 14, disputata a La Spezia lo scorso fine settimana. A conquistare la scena è stato Nicolò Cannizzaro, protagonista di una splendida gara nella categoria Maschietti di fioretto, conclusa con un meritato terzo posto. Il giovane schermidore modicano, ha saputo distinguersi tra i 71 atleti provenienti da società schermistiche di tutta Italia. Per il fiorettista modicano un risultato significativo essendo “figlio d’arte”, infatti il padre è stato a sua volta schermitore che ha conosciuto in prima persona il mondo della pedana, una passione che oggi trova una nuova espressione nel percorso sportivo del figlio. Cannizzaro ha affrontato con determinazione le diverse fasi della gara, e dopo un girone preliminare con una sconfitta entrava nel tabellone di eliminazione diretta dei 64 come testa di serie n.8. Tutto facile nel primo assalto 10/0 contro il monzese Beretta; più combattuto invece nei sedicesimi il match contro il pesarese Di Benedetto, superato per 6 a 4. Per entrare nella finale ad otto altro assalto contro l’aretino Tanganelli finito con l’eloquente punteggio di 10/0. Ai quarti di finale durissimo match contro il n.1 del tabellone di diretta, il vicentino Rigo. Con una freddezza da veterano, si portava subito il vantaggio per 3 a 0, prima di contenere i tentativi di rimonta del forte avversario e chiudere a suo favore per 10/8 l’incontro che lo portava sul podio. Assalto di semifinale contro il livornese Cuccuini molto tattico, terminato con lo scadere del tempo sul punteggio di 4/5 per il toscano, che poi andava a vincere la gara. La medaglia di bronzo rimane un risultato particolarmente significativo, dato il contesto di assoluto livello in cui è stata conquistata. Ottima anche la prestazione di Sofia Spadaro nella categoria allieve fioretto, 12º il suo posto nella classifica finale; fermata per una sola stoccata 14/15 sulla soglia della finale ad otto, causa occorre dire di qualche ingenuità tattica di troppo, che a questo livello si pagano care. Buona prova anche di Amelia Roccuzzo tra le giovanissime, con il 18º posto finale, fermata nei sedicesimi per 10/9 in un assalto dai continui capovolgimenti di fronte dalla jesina Merloni. Buona infine anche la prova negli allievi per Ennio Turtula 23º e Giovanni Barone 27º classificati, in quella che è la categoria più difficile del circuito unde14.

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