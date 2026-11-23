Il Caffè Quasimodo “Gruppo di Ispica” racconta Cesare Bruno di Belmonte, un protagonista della storia ispicese

Ispica, 23 novembre 2026 – Si terrà il prossimo 28 novembre alle ore 17.30, presso lo Spazio Cultura “Maestro Francesco Iozzia” (Ex Chiesa della Sciabica, Piazza 2 Ottobre), il II appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo “Gruppo di Ispica”, nell’ambito della XVI stagione culturale 2026-2027.

Sarà dedicato ad un tematica di carattere storico molto interessante: “Cesare Bruno di Belmonte, il liberale gentiluomo”. Interverrà Francesco Fronte, Presidente della Società ispicese di Storia Patria, che parlerà di questo illustre cittadino di Ispica, aristocratico vicino al popolo, avvocato, scrittore, deputato giolittiano, neutralista nella prima guerra mondiale e avversario del fascismo che non accettò mai.

La serata, che sarà moderata da Fiorenza Cirmi, vedrà il saluto del Presidente del Caffè Quasimodo, Domenico Pisana, e letture a cura di Daniela Fava e Giovanna Avveduto; sarà arricchita da intermezzi musicali del M° Salvatore Fronte al pianoforte.

“La figura di Cesare Bruno di Belmonte, afferma Domenico Pisana, offre spunti di grande attualità per chi fa politica o amministra la cosa pubblica oggi. Parliamo di un personaggio che ci fa riflettere sul coraggio dell’impopolarità, specie quando si assume una posizione neutrale; sul valore della coerenza istituzionale atteso che la politica ha senso finché resta al servizio delle regole democratiche , ma quando viene meno la libertà, fare un passo indietro diventa l’atto politico più alto; infine perché pur appartenendo Bruno di Belmonte ad una élite economica e nobiliare, non visse il proprio status come una rendita di posizione, ma come un dovere verso la comunità, sostenendo l’associazionismo operaio e mantenendo uno stile sobrio, dialogante e rispettoso dell’avversario che gli valse l’appellativo di “liberale gentiluomo”.

Salva