Modica-Passo Gatta: dalla Regione altri 1,15 milioni di euro per completare l’opera

MODICA, 21 Novembre 2026 – Via libera della Giunta regionale a un nuovo stanziamento da 1 milione e 150 mila euro destinato al completamento dei lavori di allargamento della Strada Provinciale 51 “Modica-Passo Gatta”. A renderlo noto sono i consiglieri comunali di opposizione di Modica, che sottolineano l’importanza strategica dell’intervento per la sicurezza stradale e la viabilità del territorio.

Le nuove risorse si sommano agli oltre 1,6 milioni di euro già stanziati nei mesi scorsi — con il decreto dirigenziale n. 886 di aprile e la successiva gara d’appalto pubblicata a settembre per il primo stralcio — portando così l’investimento totale sull’arteria a circa 2 milioni e 750 mila euro.

L’intervento punta a mettere in sicurezza un tracciato ad alta densità di traffico, atteso da oltre cinquant’anni dalla comunità modicana e più volte teatro di incidenti stradali.

Nel commentare il provvedimento approvato a Palermo, i consiglieri comunali di opposizione esprimono un ringraziamento al deputato regionale Ignazio Abbate per l’impegno mantenuto sul fronte infrastrutturale.

«Già in occasione del primo stanziamento, l’onorevole Abbate aveva preso l’impegno pubblico di reperire ulteriori risorse per completare l’intera opera senza lasciarla a metà: oggi, con l’approvazione di quest’ultimo milione e 150 mila euro, quella promessa diventa realtà».

Secondo gli esponenti dell’opposizione, il risultato ottenuto conferma l’attenzione verso le infrastrutture dell’area iblea in una fase delicata per gli investimenti pubblici:

«Portare oltre 2 milioni e 750 mila euro su una singola infrastruttura strategica dimostra che nessun altro gruppo politico ha saputo ottenere risorse di questa portata per la nostra comunità. Ancora una volta, grazie all’autorevolezza e alla determinazione dell’onorevole Abbate, Modica e la provincia di Ragusa hanno fatto davvero la parte dei leoni».

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