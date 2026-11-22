Ragusa. Il Consigliere Firrincieli incontra l’amministratore unico di Iblea Acque Guccione

RAGUSA, 22 novembre 2026 – Un confronto costruttivo per fare il punto sulla situazione del servizio idrico provinciale, raccogliere le segnalazioni provenienti dal territorio e approfondire le prospettive di sviluppo e miglioramento della rete. Con questo spirito il consigliere comunale di Ragusa, Sergio Firrincieli, ha incontrato nei giorni scorsi l’amministratore unico di Iblea Acque, Stefano Guccione.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per un dialogo franco e approfondito sulle sfide che il gestore si trova ad affrontare e sulle aspettative di cittadini e imprese rispetto a un servizio essenziale come quello idrico. Un confronto che ha ribadito un principio condiviso: l’acqua costituisce un bene pubblico di primaria importanza e la sua gestione deve continuare a garantire efficienza, trasparenza e attenzione alle esigenze delle comunità locali.

Nel corso del colloquio, Firrincieli ha evidenziato alcune delle principali problematiche segnalate dagli utenti, tra cui le difficoltà legate alle procedure amministrative, i tempi di attesa agli sportelli e le interruzioni del servizio che, in alcune aree del territorio, hanno comportato disagi per famiglie e attività economiche.

«Le preoccupazioni manifestate dai cittadini meritano la massima attenzione – ha sottolineato Firrincieli –. Quando si verificano criticità nell’erogazione di un servizio così importante è naturale che si generino disagio e richieste di chiarimento. Per questo è fondamentale continuare a lavorare affinché le risposte siano sempre più rapide ed efficaci e affinché il rapporto con l’utenza possa migliorare ulteriormente».

Guccione ha illustrato le iniziative già avviate da Iblea Acque per rafforzare il dialogo con gli utenti e rendere più efficienti i servizi. Tra queste, il potenziamento dello Sportello Web, l’introduzione di sistemi di prenotazione online e la nuova App My Iblea, che consente di effettuare autoletture, consultare le bollette e monitorare lo stato delle pratiche. Presentato anche il servizio dedicato agli amministratori di condominio per facilitare la gestione e la ripartizione dei consumi.

Nel confronto si è parlato inoltre delle procedure previste per le utenze in difficoltà e degli adeguamenti tariffari disciplinati dalle normative nazionali. Su questo fronte, l’amministratore unico ha confermato l’impegno della società nel favorire percorsi di rateizzazione sostenibili per i nuclei familiari che si trovano in condizioni di particolare fragilità economica, evidenziando come gli investimenti nella rete e nelle infrastrutture rappresentino un elemento essenziale per il miglioramento del servizio.

Ampio spazio è stato dedicato anche alla programmazione futura. Guccione ha ricordato il finanziamento di oltre 17 milioni di euro destinato alla riduzione delle perdite idriche, alla distrettualizzazione delle reti, al telecontrollo e all’installazione di smart meter, oltre al recente finanziamento da 4,2 milioni di euro per il progetto Smart-Ee Plants 4Star, sviluppato in collaborazione con l’Università di Catania, finalizzato all’ottimizzazione dei processi di depurazione e al riutilizzo delle acque reflue attraverso tecnologie innovative.

«L’avvio di questi importanti percorsi di investimento rappresenta certamente un segnale incoraggiante – ha affermato Firrincieli –. Adesso sarà importante dare piena attuazione agli interventi previsti, traducendo le risorse ottenute in opere e benefici concreti per i cittadini. Continueremo a seguire con attenzione l’evoluzione dei progetti, confidando che possano contribuire a rendere il servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze del territorio».

Nel corso dell’incontro è stata infine condivisa la necessità di preservare e valorizzare il carattere pubblico del servizio idrico, rafforzando al tempo stesso la qualità delle prestazioni offerte. «La sfida – ha concluso Firrincieli – è consolidare una gestione pubblica moderna, trasparente e capace di rispondere in maniera sempre più efficace alle aspettative dei cittadini, facendo degli investimenti programmati una concreta opportunità di crescita per l’intero territorio provinciale».

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