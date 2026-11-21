Chiaramonte Gulfi: gare clandestine alla vigilia della “Salita dei Monti Iblei”

CHIARAMONTE GULFI, 21 Novembre 2026 – A Chiaramonte Gulfi, in Contrada Sant’Ippolito, l’Aliquota Radiomobile dei carabinieri ha denunciato un 26enne che, a bordo della propria BMW, nella notte precedente la manifestazione della “Salita dei Monti Iblei”, stava partecipando a gare clandestine insieme ad altre vetture.

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