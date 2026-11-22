Ragusa, l’università cambia casa: inaugurato lo studentato con 98 posti letto e comfort da hotel

RAGUSA, 22 Novembre 2026 – Novantotto posti letto, ambienti moderni, servizi alberghieri e una convenzione con l’ERSU di Catania per rendere più accessibile il costo degli alloggi. È stato inaugurato questa mattina a Ragusa il nuovo studentato Family Stay, in via Giuseppe Di Vittorio 51, una struttura destinata a rafforzare l’offerta abitativa per gli universitari fuori sede e a sostenere concretamente le famiglie alle prese con le spese del percorso accademico.

Il taglio del nastro segna un passaggio significativo per il polo universitario ragusano, soprattutto dopo le criticità emerse nei mesi scorsi nelle precedenti sistemazioni. Una risposta nata dalla collaborazione tra pubblico e privato per garantire standard adeguati, servizi e maggiore sostenibilità economica.

Alla cerimonia hanno preso parte il presidente dell’ERSU di Catania Salvo Santamaria, il vicepresidente Salvo Cannizzaro, il sindaco di Ragusa Peppe Cassì, il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Ilardo, l’assessore all’Università Carla Mezzasalma, il presidente del Consorzio universitario ibleo Domenico Arezzo, il direttore generale e il direttore sanitario dell’Asp di Ragusa Giuseppe Drago e Sara Lanza, il delegato del rettore dell’Università di Catania Santo Burgio, oltre ai rappresentanti delle facoltà e degli studenti. A fare gli onori di casa è stata la proprietà della struttura, rappresentata dall’amministratore Michele Leocata.

Durante l’incontro è stata ufficializzata la convenzione con l’ERSU di Catania, che prevede tariffe agevolate per gli studenti beneficiari con un risparmio stimato in circa 170 euro al mese per posto letto: un aiuto rilevante in una fase segnata dal caro affitti. Oltre agli alloggi, il Family Stay mette a disposizione palestra, biblioteca, lavanderia e spazi comuni attrezzati, puntando a offrire non solo un luogo in cui dormire, ma un ambiente in cui studiare e condividere la vita universitaria.

«Abbiamo ascoltato le segnalazioni degli studenti, con particolare attenzione alle residenze universitarie», ha dichiarato il presidente dell’ERSU Salvo Santamaria. «Non appena ho appreso dagli organi di stampa delle criticità della struttura di Ragusa che ospitava i nostri ragazzi, mi sono attivato immediatamente, in piena sintonia con il Consiglio di amministrazione e con il direttore. Da quel momento, insieme agli uffici, abbiamo lavorato con determinazione per individuare soluzioni concrete e assicurare nuovi alloggi e condizioni adeguate di accoglienza. L’attivazione in convenzione di questa struttura è un risultato tangibile che testimonia l’impegno dell’ERSU per il diritto allo studio». Santamaria ha infine ribadito la volontà di proseguire lungo questa strada, in sinergia con il Comune di Ragusa e il Consorzio universitario.

L’apertura del Family Stay si inserisce in un piano più ampio dell’ERSU etneo, che prevede l’attivazione di tre nuove residenze tra Catania, Ragusa e Siracusa per un totale di oltre 400 posti letto. L’operazione sfrutta le opportunità del programma ministeriale dedicato all’housing universitario, che incentiva il coinvolgimento dei privati nella realizzazione e gestione degli studentati, destinando almeno il 30% dei posti alle finalità del bando. Un nuovo tassello, dunque, per consolidare la presenza universitaria in città unendo accoglienza, servizi e sostegno alle famiglie.

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