Modica, Zappulla e S. Filippo chiedono più servizi: il PD porta in Consiglio le istanze dei residenti

MODICA, 22 Novembre 2026 – Sicurezza lungo la Modica-Mare, potenziamento del trasporto pubblico, manutenzione stradale, bonifica di una discarica con amianto e verifiche sulla concessione dell’Acqua Santa Maria. Sono questi i temi al centro delle iniziative annunciate dal Partito Democratico di Modica all’indomani dell’incontro tenutosi ieri, sabato 21 novembre, con i residenti delle contrade Zappulla e San Filippo.

L’appuntamento, nuova tappa dell’iniziativa “Il PD incontra Modica” promossa dal presidente del circolo Nino Frasca Caccia, ha visto la partecipazione del segretario cittadino Francesco Stornello, del consigliere comunale Giovanni Spadaro e di diversi attivisti, accolti in uno spazio messo generosamente a disposizione da privati cittadini.

Dal confronto con gli abitanti della zona sono emerse cinque priorità nette. La prima riguarda la convivenza con lo stabilimento Acqua Santa Maria: pur riconoscendo il valore produttivo e occupazionale dell’azienda per il territorio, i residenti hanno segnalato il transito di mezzi pesanti su strade troppo strette, spesso oltre i limiti di velocità e di massa consentiti, oltre ai vincoli delle fasce di rispetto che limitano l’uso dei terreni privati. Tra le richieste figurano l’installazione di telecamere di videosorveglianza, maggiori controlli della Polizia locale, l’allargamento della sede stradale e una verifica sugli obblighi di compensazione legati alla procedura regionale avviata nel dicembre 2025 per la concessione trentennale.

Sul fronte ambientale e sanitario è stata invece segnalata la presenza di una discarica abusiva contenente materiali in amianto, per la quale si sollecita una bonifica urgente tramite ditte specializzate. Un’altra criticità riguarda l’isolamento dei residenti: le contrade contano infatti solo due corse giornaliere del trasporto pubblico, giudicate del tutto insufficienti per garantire gli spostamenti verso il centro urbano a studenti, lavoratori, anziani e cittadini non automuniti. A completare il quadro delle richieste vi sono una maggiore sicurezza contro i furti nelle abitazioni lungo l’asse della Modica-Mare, attraverso passaggi più regolari e visibili delle forze dell’ordine, e un piano organico di manutenzione per le strade dissestate che superi la logica dei semplici rattoppi.

«I cittadini non sono venuti a lamentarsi, ma ci hanno mostrato con precisione cosa significa vivere in una parte di Modica assente dall’agenda dell’Amministrazione», ha commentato il segretario cittadino Francesco Stornello. «Ogni problema ascoltato ha la stessa radice: manca la programmazione. Non c’è un piano per le strade, il trasporto non è pensato per chi abita le contrade e nessuno governa la convivenza tra residenti e attività produttive».

A conclusione della mattinata, il circolo dem ha assunto quattro impegni immediati. Il consigliere comunale Giovanni Spadaro depositerà in Consiglio gli atti ispettivi su controlli della Polizia locale, manutenzione viaria, videosorveglianza e aumento delle corse dei bus. Parallelamente, il partito presenterà una richiesta di accesso agli atti sui provvedimenti autorizzativi della concessione mineraria dell’Acqua Santa Maria e sullo stato dell’iter regionale, oltre a una segnalazione formale agli enti competenti per la rimozione dell’amianto. Il circolo tornerà infine a Zappulla per aggiornare i residenti sull’esito delle iniziative intraprese.

Tutte le segnalazioni confluiranno nel percorso “Pensare una nuova Modica”, avviato dal partito per dare alle contrade pari dignità rispetto al centro storico e ai quartieri. «Modica non è solo il suo centro storico: è una sola comunità e nessuno può restare ai margini», ha concluso Stornello, ribadendo l’impegno a proseguire gli incontri sul territorio.

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