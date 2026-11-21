Il padrone, il vassallo e l’americano felice…l’opinione di Rita Faletti

A Shenzhen dovevano incontrarsi i tre Grandi del mondo. Alla fine, guardando meglio, di grande ce n’era soprattutto uno: Xi Jinping. Gli altri due erano certamente potenti. Vladimir Putin possiede ancora uno sterminato arsenale nucleare, Donald Trump presiede la maggiore potenza militare e tecnologica occidentale. Ma il vertice ha mostrato qualcosa di diverso: Xi Jinping al centro, Vladimir Putin sempre più dipendente dalla Cina e Donald Trump entusiasta soprattutto di essere finalmente seduto al tavolo con loro. Ed è qui che la storia diventa quasi comica. Donald Trump ha assegnato al vertice addirittura un “12” su una scala da zero a dieci. Ha parlato di rapporti fantastici, ha chiamato Vladimir Putin “my friend” e ha accolto come una vittoria personale gli onori riservatigli da Xi Jinping. Finalmente fra i Grandi. Solo che Xi Jinping sembra avere un’idea meno infantile della politica internazionale. Non ha bisogno dell’amicizia di Donald Trump. Ha bisogno che Donald Trump sia utile alla Cina. L’accoglienza è stata magnifica. Xi Jinping ha persino rotto il protocollo andando a riceverlo all’aeroporto. Ma dietro la magnificenza della rappresentazione, i risultati americani sono rimasti modesti. Sulle questioni essenziali, dalla tecnologia alle terre rare fino a Taiwan, Pechino ha conservato le proprie carte. Donald Trump ha avuto la cerimonia. Xi Jinping ha conservato il vantaggio. È forse questa la differenza fondamentale: Donald Trump personalizza, Xi Jinping calcola. Il primo cerca il riconoscimento, il secondo il risultato. E poi c’è Vladimir Putin. Russia e Cina continuano a esibire la loro amicizia strategica, ma dopo l’invasione dell’Ucraina il rapporto è diventato sempre più asimmetrico. Mosca ha bisogno della Cina per vendere energia, importare tecnologia, macchinari e componenti essenziali e attenuare gli effetti dell’isolamento occidentale. Pechino ha bisogno di Mosca molto meno di quanto Mosca abbia bisogno di Pechino. Vladimir Putin voleva costruire un mondo multipolare liberandosi dall’egemonia americana. Rischia di scoprire di aver reso la Russia dipendente dalla Cina. E così la fotografia di Shenzhen racconta una storia diversa da quella celebrata da Donald Trump. Xi Jinping ha il tempo, l’industria e la strategia. Vladimir Putin ha le armi nucleari e la capacità di creare disordine, ma dipende sempre più dal suo potente vicino. Donald Trump possiede ancora l’immensa forza degli Stati Uniti, ma sembra affascinato soprattutto dall’idea di essere riconosciuto dagli altri due come uno di loro. Crede di essere entrato nel club dei Grandi. Non sembra essersi accorto che Xi Jinping era il padrone di casa, Vladimir Putin il socio sempre più dipendente e lui l’ospite a cui bastavano il tappeto rosso, l’abbraccio e una fotografia. A Xi Jinping l’operazione è costata pochissimo: qualche cerimonia, molti sorrisi e nessuna rinuncia sostanziale. Donald Trump è ripartito felice. Probabilmente era proprio questo il risultato che interessava di più al padrone di casa. Ed è questo il paradosso più divertente e sconfortante.

Salva