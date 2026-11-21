Modica celebra la Virgo Fidelis nella chiesa di San Luca: un momento di fede, devozione e vicinanza all’Arma dei Carabinieri

Modica, 21 novembre 2026 – Si è svolta oggi, 21 novembre 2026, nella chiesa di San Luca a Modica, la celebrazione dedicata all’Arma dei Carabinieri in occasione della ricorrenza della Virgo Fidelis, patrona dell’Arma. Alla funzione religiosa, officiata da Don Gianluca Fratantonio, hanno preso parte numerosi militari in uniforme, rappresentanti delle istituzioni civili e militari e cittadini, riuniti attorno all’altare in un momento di raccoglimento e condivisione. Presenti, tra le autorità, il Comandante della Polizia di Stato di Modica, il Comandante della Guardia di Finanza di Modica, il Sindaco di Modica e il Vice Sindaco di Ispica, insieme a rappresentanti delle diverse istituzioni del territorio, a testimonianza della vicinanza e della collaborazione tra le forze dell’ordine e le amministrazioni locali. Accanto all’area presbiterale hanno preso posto due Carabinieri in alta uniforme, con il caratteristico copricapo e il pennacchio, mentre tra i banchi erano presenti numerosi militari dell’Arma, anche in pensione e rappresentanti istituzionali. La celebrazione ha rappresentato un’importante occasione per rinnovare il legame tra la devozione alla Virgo Fidelis e l’impegno quotidiano dei Carabinieri al servizio delle comunità e del Paese. Nel corso della funzione è stato distribuito ai presenti il cartoncino commemorativo, raffigurante sul fronte l’immagine della Virgo Fidelis e riportante sul retro il testo della Preghiera del Carabiniere. Una preghiera che racchiude i valori fondanti dell’Arma: la fedeltà al dovere, lo spirito di sacrificio, la vigilanza, il senso di responsabilità e l’amore verso Dio e verso il prossimo. Valori che trovano una sintesi significativa nel motto «con fedeltà sino alla morte». Al termine della celebrazione religiosa è intervenuto il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Modica, Maggiore Francesco Zangla, che ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i militari dell’Arma per l’impegno, la dedizione e il senso del dovere con cui ogni giorno svolgono il proprio servizio a favore della collettività. Un pensiero particolare è stato rivolto anche alle famiglie dei Carabinieri, che con pazienza, comprensione e forza sostengono quotidianamente i propri cari, condividendone sacrifici, responsabilità e momenti di difficoltà. Un riconoscimento importante a chi, spesso lontano dai riflettori, rappresenta un punto di riferimento fondamentale per ogni militare. Il Maggiore Zangla ha inoltre ringraziato tutte le autorità civili e militari presenti, sottolineando il significato profondo della ricorrenza della Virgo Fidelis, figura che rappresenta per l’Arma un riferimento spirituale e un simbolo di fedeltà, coraggio e servizio. Nel suo intervento ha richiamato anche il valore della Preghiera del Carabiniere, non soltanto come momento di devozione, ma come espressione dei principi morali e umani che guidano ogni appartenente all’Arma nell’adempimento del proprio dovere, sempre al servizio della comunità e del prossimo. Una giornata intensa e partecipata, che ha saputo unire fede, tradizione e senso delle istituzioni, rinnovando il legame tra l’Arma dei Carabinieri, le famiglie, le autorità e la cittadinanza, nel segno della Virgo Fidelis.

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