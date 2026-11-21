Salvatore Soviero è il nuovo allenatore dell’Enna Calcio: «Esperienza e carattere per la salvezza»

ENNA, 21 Novembre 2026 – L’Enna Calcio volta pagina e affida ufficialmente la guida tecnica della prima squadra a Salvatore Soviero. Con l’annuncio della società gialloverde si apre un nuovo capitolo della stagione in Serie D, nel segno dell’esperienza e della determinazione con un traguardo ben chiaro all’orizzonte: la salvezza.

Una carriera tra i pali e in panchina

Salvatore Soviero porta a Enna un bagaglio costruito nel calcio professionistico italiano. Ex portiere, ha difeso tra le altre le porte di Genoa, Salernitana, Venezia, Reggina, Cosenza, Perugia e Crotone, coronando il proprio percorso con l’esordio in Serie A con la maglia della Reggina.

Appesi gli scarpini al chiodo, ha proseguito il proprio cammino nel mondo del pallone intraprendendo la carriera da allenatore e maturando esperienze sulle panchine di Palmese, Città di Castello e Real Volla.

Ad accompagnare il nuovo tecnico nella sfida ennesi sarà uno staff che unisce volti noti e radici locali:

Punto elenco Salvatore Bertuccio (Vice Allenatore): vecchia gloria del calcio gialloverde, torna a vestire i colori dell’Enna rispondendo alla chiamata della nuova dirigenza, che gli ha rivolto ringraziamenti e auguri di buon lavoro.

Con l’arrivo di Soviero e il rinnovato assetto tecnico, l’Enna Calcio punta a compattare l’ambiente e a dare una scossa immediata alla corsa verso la permanenza in categoria.

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