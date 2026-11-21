“Carta, Forbice, Sasso”: a Modica l’arte contemporanea supera i confini delle discipline

MODICA, 21 Novembre 2026 – Domenica 22 novembre alle 17, la SACCA gallery di Modica inaugura “Carta, Forbice, Sasso. Pratiche ibride e destrutturazione del reale”, una mostra a cura di Giovanni Scucces con protagonisti sei artisti contemporanei le cui ricerche si incontrano in un territorio fluido e interdisciplinare, scardinando dogmi e definizioni classiche: Calogero Arcidiacono, Federica Culotta, Demetrio Di Grado, Davide Fontana, Giacomo Giori e Marilina Marchica.

L’arte contemporanea vive di sconfinamenti necessari: la pittura si espande nello spazio, la scultura si appropria dell’effimero, la memoria prende corpo e il frammento diventa materia significante. In un simile ecosistema, i confini tra le discipline crollano. Concetti come il peso della materia plastica o la piattezza dell’immagine non vengono più letti come dogmi inviolabili, ma trovano il proprio senso nell’attrito, nella fusione, nell’ibridazione reciproca. Assistere a questo processo significa registrare la fine delle gerarchie accademiche abbracciando una totale fluidità transdisciplinare.

È esattamente questo il principio di interdipendenza che governa Carta, Forbice, Sasso, una dinamica ludica universalmente nota in cui, attraverso tre semplici gesti, le forze in campo si interfacciano ricordandoci che non esistono gerarchie assolute.

In questa mostra, pittura, scultura e collage non sono tecniche isolate, ma forze che interagiscono e si relazionano fra di loro e nello spazio. Gli elementi perdono la loro rigida categorizzazione per diventare forme mutevoli capaci di contaminarsi fino a diventare ossimoro.

Così la carta, oltre ad accogliere impronte, memorie e sedimentazioni interiori, si spoglia talvolta della sua fragilità rivendicando una fisicità inaspettata, fino a trasformarsi visivamente in “sasso”. Ciò diventa evidente, ad esempio, nel lavoro di Federica Culotta, in cui la vulnerabilità del materiale si fa corpo e presenza: attraverso la tecnica dello strappo – un gesto quasi violento, figlio della forbice – l’artista genera collage che sfociano in alcuni casi in vere e proprie sculture di carta. Una ricerca di tridimensionalità che può essere vista anche nei paesaggi pittorici di Giacomo Giori, le cui opere giocano con la sovrapposizione dei piani oltrepassando la bidimensionalità per acquisire un corpo fisico e spaziale. Stratificazioni materiche che si ritrovano, in maniera diversa, anche nella pratica di Marilina Marchica, la quale utilizza la carta come fosse materia pittorica, stesa e sovrapposta a ridefinire il paesaggio.

Il taglio, sovente legato alla carta, è l’intervento sulla realtà: recide i legami con il contesto originario per generarne di nuovi, creando cortocircuiti visivi o armonici innesti. Demetrio Di Grado, attraverso il ritaglio, rimodula figure vintage e memorie visive del Novecento inserendole in contesti contemporanei. Applicando la carta manifesto su frammenti di cartongesso, Di Grado compie una decostruzione ulteriore, portando “il muro” e l’estetica dei suoi interventi urbani all’interno dello spazio della galleria.

Il sasso è il volume, il peso, l’ingombro che spezza la piattezza, ma in questa esposizione la materia scultorea dialoga intimamente con la leggerezza. La scultura non rinuncia alla presenza di materiali tradizionali come il marmo, la pietra o i metalli, ma sceglie di affiancarli, contaminarli o dissimularli attraverso l’uso di elementi poveri ed effimeri come il polistirolo, il gesso e la carta. In questo gioco di contrapposti, la pesantezza minerale e l’indistruttibilità legate all’idea classica di scultura si aprono a una dimensione più fluida, fragile ed evocativa.

I lavori di Davide Fontana dissimulano la natura dei materiali (come il gesso e il polistirolo), creando un contrasto visivo e concettuale con la pesantezza intrinseca della scultura. Calogero Arcidiacono ne forza i limiti combinando elementi eterogenei: accosta il disegno e la fragilità della rappresentazione ad elementi plastici, attuando un dialogo tra l’evanescenza del disegno e la concretezza dell’elemento scultoreo. Infine, il senso dell’architettura e del rifugio – il “sasso” inteso come habitat e solidità – ritorna nell’opera di Marilina Marchica attraverso l’uso di calchi di elementi abitativi che cristallizzano e custodiscono la memoria fisica dei luoghi.

Questa mostra è un invito a osservare come l’arte contemporanea riesca a scardinare le regole: è un territorio fluido e interdisciplinare in cui un pittore può realizzare opere tridimensionali, uno scultore può lavorare con il polistirolo o la carta e un autore può, semplicemente, essere un artista al di fuori di ogni futile etichettatura.

La mostra, a ingresso libero, sarà visitabile fino al 23 gennaio 2027, dal martedì al sabato dalle ore 16.30 alle 20; altri giorni e orari su appuntamento.

Gli artisti in mostra

Calogero Arcidiacono (Catania, 1998; vive e lavora fra San Teodoro, ME e Catania). La ricerca di Calogero Arcidiacono si colloca in una sottile zona di confine in cui la superficie dell’opera si fa soglia tra memoria e materia. Se nella serie Re-fusi la grafite e il carboncino sullo sfondo sfumano l’orizzonte in un ricordo evanescente, in primo piano l’innesto di rame al berillio irrompe come scarto antropico che colonizza lo spazio racchiuso all’interno di una cassetta in legno e plexiglass.

Arcidiacono gioca con la doppia anima del termine: da un lato il refuso inteso come anomalia che distorce la memoria, dall’altro l’atto del re-fondere con cui la materia grezza ritrova una nuova e indissolubile simbiosi con l’ambiente circostante. È l’incontro perfetto tra l’evanescenza del segno grafico e la gravità scultorea della materia. Nell’altra serie, invece, troviamo dei piccoli “frammenti di mondo”: sculture frutto di combinazioni materiche insolite, nonché iconiche rappresentazioni di alcuni luoghi della sua terra natia, la Sicilia.

Federica Culotta (Cefalù, PA, 1992; vive e lavora tra Cefalù e Palermo). L’indagine di Federica Culotta ruota attorno all’identità, alla memoria e alla fragilità delle relazioni umane, con volti che sembrano affiorare da un passato frammentato. Per esprimere questa vulnerabilità, l’artista utilizza carte riciclate, ecoline, grafite e caffè su carta o tela, affidandosi al gesto fondamentale dello strappo. La carta non è mai tagliata in modo netto, ma lacerata, creando bordi irregolari che restituiscono un senso di ferita e ricucitura. In altri casi, la carta viene modellata fino a diventare scultorea: in questo modo, la fragilità del supporto si trasforma in un volume plastico evocativo e tangibile.

Demetrio Di Grado (Palermo, 1976; vive e lavora a Caltagirone, CT). Proveniente dall’ambiente della street art, Demetrio Di Grado lavora sul recupero della memoria visiva e sull’attualizzazione del messaggio. Preleva figure da riviste vintage anni ’50/’60, le decontestualizza per “farle parlare” attraverso l’inserimento di taglienti messaggi testuali. Questa poetica del cortocircuito prende corpo attraverso l’uso di colla, carta e vernice spray fino ad arrivare all’applicazione di carta manifesto su frammenti di cartongesso così da trasformare l’opera in una porzione di muro “strappata” alla strada e portata nello spazio espositivo. La sua è una forbice che recide non solo la carta, ma idealmente anche lo spazio urbano.

Davide Fontana (Palermo, 1995; vive e lavora a Bagheria, PA) esplora la figura umana, la coralità e la presenza spaziale attraverso un continuo cortocircuito tra apparenza e sostanza materica. Il cuore della sua ricerca risiede nell’inganno visivo e nella dissimulazione del peso: attraverso l’uso del polistirolo trattato, del gesso, del legno e della ceramica, Fontana costruisce volumi che evocano la gravità, la solennità e la compattezza del “sasso” o del marmo, celando in realtà strutture leggere o superfici fluide. Affiancando la scultura e l’altorilievo al disegno corposo a grafite, l’artista scardina l’idea classica di monumentalità trasformando la materia in una presenza viva, effimera ed evocativa per mezzo di un gioco di contrappesi fisici e concettuali.

Giacomo Giori (Rovereto, TN, 1997; vive e lavora fra Rovereto e Milano) indaga il paesaggio, il sacro e la narrazione visiva abbattendo il limite della pittura bidimensionale per trasformarla in una vera e propria scenografia tridimensionale. Attraverso l’intaglio e la stratificazione di piani in poliplat e compensato, l’artista costruisce piccole quinte prospettiche ed edicole votive – come nella Madonna delle Grazie o nei suoi paesaggi in scatola – entro cui lo sguardo penetra per livelli successivi. Con l’uso di acrilici dai colori vibranti e dai contorni netti, la pittura si fa materia e spazio da attraversare, fino a diventare presenza monumentale e oggetto d’arredo, come nel grande separé dipinto La notte dei cormorani. Il gesto del ritaglio e della sagomatura permette così alla pittura di rivendicare un proprio volume e una dignità scultorea.

Marilina Marchica (Agrigento, 1984; vive e lavora ad Agrigento) compie un’indagine poetica ed essenziale sul paesaggio e sull’architettura intesa come traccia e memoria dell’abitare, catturando il silenzio e il tempo che si deposita sulle cose. La sua ricerca ruota attorno al concetto di stratificazione e di impronta: da un lato, la carta viene sovrapposta, strappata o stesa come vera e propria materia pittorica che ridefinisce le trame e gli orizzonti del paesaggio; dall’altro, la realizzazione di calchi di elementi abitativi o decorativi cristallizza il vuoto e la superficie. In questa duplice veste, la delicatezza del supporto cartaceo dialoga con la consistenza di elementi scultorei/tangibili, trasformando l’evanescenza del ricordo in una presenza capace di custodire la traccia fisica dei luoghi su svariati tipi di supporto (gesso, silicone, tela e varie tipologie di carte anche di riuso).

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