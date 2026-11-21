Dal Val di Noto a Eurochocolate 2026: il Manifesto di “In Arte il Cacao” per il futuro del cioccolato artigianale

PERUGIA, 21 Novembre 2026 – Da evento culturale a movimento permanente con una vocazione internazionale: “In Arte il Cacao” compie a Eurochocolate 2026 (in programma a Perugia dal 13 al 22 novembre 2026) un passaggio chiave per ridefinire il posizionamento del cioccolato artigianale nel panorama globale. Questa mattina, a Perugia è stato presentato e siglato ufficialmente il Manifesto Fondativo del movimento, concepito come una vera e propria carta programmatica per riunire attorno a un nuovo modello di filiera produttori, maestri pasticceri, grandi chef, ricercatori e istituzioni.

A suggellare la portata del progetto – nato in Sicilia nell’ambito delle culture gastronomiche del Val di Noto – è arrivata anche la firma di Eugenio Guarducci, patron di Eurochocolate, di Innocenzo Pluchino e Pierpaolo Ruta, a sancire un’intesa strategica volta a mettere in rete le migliori energie del settore sul piano nazionale e internazionale.

«Sottoscriviamo con grande interesse il Manifesto redatto da In Arte il Cacao – ha dichiarato Eugenio Guarducci a margine della firma –: i valori che racchiude combaciano perfettamente con il nostro decennale percorso di Eurochocolate che dal 2025 si è consolidato con l’apertura della Città del Cioccolato all’ex Mercato Coperto di Perugia. Avendo avuto modo di partecipare a Modica anche alla prima edizione de Il Cacao, ho potuto toccare con mano le ambizioni ed il fermento creativo dei nostri amici produttori di Modica ma anche di tante altre energie socio-culturali presenti in città».

Nel testo del documento – datato 21novembre 2026 e legato al percorso “In Arte il Cacao. Cultura, ricerca e cooperazione nel segno del cacao, dal Val di Noto alle filiere globali” – vengono richiamate le radici della storia secolare di Modica. Qui la lavorazione a bassa temperatura di derivazione mesoamericana è stata custodita nel tempo, raccogliendo l’eredità ideale dell’imprenditore modicano Franco Ruta, il primo a intuire le potenzialità del cioccolato come volano di attrazione culturale.

Oggi quel patrimonio allarga il proprio perimetro a tutto il Val di Noto, con l’obiettivo di candidare il territorio a capitale del Sud Europa per il cioccolato artigianale. La carta dei valori delinea un percorso chiaro, incentrato sulla promozione di un dialogo stabile tra produzione e ricerca; sull’indicazione della lavorazione bean-to-bar come modello strategico per il futuro della filiera legata alla produzione artigianale; su uno sguardo che allarga le geografie della cooperazione dal territorio locale alle filiere globali.

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