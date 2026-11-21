Demanio marittimo a Pozzallo: «Sui social polemiche artate e manipolazioni»

POZZALLO, 21 Novembre 2026 – «O non sa o finge di non sapere (che è pure peggio…)». Con questo titolo perentorio interviene il movimento Pozzallo in Movimento, respingendo al mittente le critiche circolate nei giorni scorsi sui social network in merito alla gestione di una richiesta avanzata dall’Associazione Turistica Balneare Siciliana.

Al centro del dibattito c’è la missiva pervenuta lo scorso 16 novembre alla presidenza del Consiglio comunale di Pozzallo, con cui l’associazione chiede di modificare il Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) per «individuare nuove aree per attività turistico-ricreative a sostengo dello sviluppo turistico del territorio».

Secondo Pozzallo in Movimento, le reazioni online avrebbero alimentato «artate polemiche create scorrettamente sui social», attribuendo al caso una lettura strumentale. Nella nota diffusa quest’oggi, 21 novembre 2026, il movimento punta il dito contro chi aspirerebbe a guidare la città mostrando, a loro dire, di ignorare «i rudimenti minimi istituzionali» oppure fingendo di non conoscerli «pur di gettare fango sulla Presidente del Consiglio a solo scopo elettorale». Un tentativo che, secondo gli estensori del comunicato, farebbe «un buco nell’acqua» poiché l’artefice della presunta manipolazione sarebbe «figura ben nota a Pozzallo».

Nel merito della vicenda, il comunicato ricostruisce i passaggi seguiti dalla presidente del Consiglio comunale, Quintilia Celestri, rivendicando la piena conformità dell’operato alle norme e al regolamento.

Stando a quanto riferito, una volta ricevuta la lettera dell’associazione, la presidenza ha trasmesso apposita nota sia alla Conferenza dei Capigruppo sia al presidente della Commissione consiliare Lavori pubblici, Urbanistica e Sviluppo economico «per opportuna conoscenza e per le valutazione di rispettiva competenza».

Ai due organismi consiliari sarebbe stato inoltre precisato che, «considerata la rilevanza strategica, ambientale e sociale che la gestione del demanio marittimo riveste per l’intera comunità pozzallese», si è ritenuto opportuno coinvolgere gli organi deputati all’indirizzo e al controllo prima di dare riscontro, secondo legge, al presidente dell’associazione dei balneari sull’avvenuta trasmissione «nel rispetto dei principi di massima trasparenza e partecipazione”.

«La Presidente Quintilia Celestri ha rispettato il regolamento, la legge, le regole e l’Istituzione che presiede», ribadisce Pozzallo in Movimento, aggiungendo che la cittadinanza saprebbe distinguere tra chi opera correttamente e chi «mistifica la realtà a proprio uso e consumo e per ambizioni elettorali». La nota chiude liquidando le critiche social come «sgangherati vaneggiamenti» e «parole menzognere» destinate a svanire.

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