Borsellino, la morte di De Gennaro e quelle due lettere “A chi vorrà pubblicarla” che aspettano una risposta

Ci sono storie che sembrano destinate a non trovare mai una conclusione. Storie nelle quali, ogni volta che si intravede uno spiraglio di verità, si apre un’altra porta, emerge un documento o riaffiora un interrogativo rimasto senza risposta. Quella legata alla strage di via D’Amelio, alla morte di Paolo Borsellino e ai depistaggi che hanno segnato le successive indagini è certamente una di queste. A trentaquattro anni da quel tragico 19 luglio 1992, la vicenda torna d’attualità con la morte di Gianni De Gennaro, già capo della Polizia, e soprattutto con il ritrovamento di due lettere lasciate prima di togliersi la vita nella sua proprietà in Maremma.

Una indirizzata al procuratore di Caltanissetta, Salvatore De Luca, l’altra accompagnata da una frase particolarmente significativa: «A chi vorrà pubblicarla».

L’inchiesta e il rifiuto degli arresti

Soltanto pochi giorni fa, il 17 novembre, ci eravamo occupati su queste pagine dell’inchiesta della Procura di Caltanissetta sul presunto depistaggio delle indagini relative alla strage di via D’Amelio. Al centro delle contestazioni, la gestione di documenti riconducibili ad Arnaldo La Barbera, l’ex capo della Squadra mobile di Palermo, e altre condotte che, secondo l’accusa, avrebbero ostacolato la ricostruzione di alcuni avvenimenti. La gip Giulia Zappalà aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari nei confronti di De Gennaro, ritenendo non sufficientemente dimostrato, ai fini cautelari, il collegamento tra le condotte contestate e la finalità di depistaggio. La Procura aveva impugnato il provvedimento e per il primo dicembre era prevista l’udienza davanti al Tribunale del Riesame.

Le due lettere ritrovate in Maremma

Secondo le notizie diffuse il 23 novembre, gli investigatori hanno sequestrato due buste contenenti scritti attribuiti a De Gennaro. La prima è indirizzata a Salvatore De Luca, proprio il magistrato che coordinava le indagini nei suoi confronti. La seconda reca invece una dicitura che lascia aperti numerosi interrogativi: «A chi vorrà pubblicarla». Il contenuto dei documenti non è ancora pubblico. Non sappiamo, dunque, se l’ex capo della Polizia abbia voluto chiarire le accuse, ricostruire determinati episodi oppure affidare all’opinione pubblica la propria versione dei fatti. Le lettere sono attualmente all’esame degli inquirenti e la Procura di Caltanissetta avrebbe manifestato interesse alla loro acquisizione.

Una lettera destinata all’opinione pubblica

È soprattutto la seconda busta a richiamare l’attenzione. Perché De Gennaro avrebbe voluto che qualcuno pubblicasse quelle parole? Che cosa riteneva tanto importante da affidarlo a uno scritto destinato a essere conosciuto anche fuori dalle aule giudiziarie? Non possiamo conoscere le sue intenzioni prima di leggere il documento. Ma quella frase suggerisce una volontà di comunicare pubblicamente qualcosa che, evidentemente, non intendeva affidare soltanto ai magistrati. Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha auspicato che gli scritti possano essere resi pubblici, nel rispetto delle esigenze investigative.

L’ombra ancora lunga di via D’Amelio

La vicenda riporta inevitabilmente alla strage del 19 luglio 1992 e alle successive indagini, segnate anche da un depistaggio giudiziario accertato. La scomparsa dell’agenda rossa di Paolo Borsellino continua a rappresentare uno degli interrogativi più discussi di quella stagione. Tuttavia, non esistono elementi sufficienti per affermare che i documenti oggetto dell’inchiesta su De Gennaro fossero direttamente collegati alla sottrazione dell’agenda. Le due lettere potrebbero contribuire a chiarire alcuni aspetti della vicenda, ma soltanto il loro contenuto e gli eventuali riscontri potranno stabilirne il valore.

La verità non può fermarsi con la morte

La morte di Gianni De Gennaro chiude tragicamente la sua vicenda personale, ma lascia aperte le questioni storiche e giudiziarie che l’avevano accompagnata. Non sappiamo se le lettere contengano informazioni inedite, precisazioni sulle accuse o semplicemente le ultime riflessioni di un uomo coinvolto in un’inchiesta particolarmente delicata. Sappiamo però che una era destinata al magistrato che conduceva le indagini e l’altra, almeno secondo la dicitura riportata, a chi fosse disposto a pubblicarla. Due destinatari diversi, due possibili finalità e un interrogativo comune.

Perché De Gennaro ha scelto di lasciare quelle parole scritte, e soprattutto che cosa desiderava fosse conosciuto pubblicamente dopo la sua morte?

È una domanda alla quale, forse, saranno proprio quelle lettere a dare una risposta.

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