“Oltre la Tela”: Rita Albergamo e la pittura che diventa emozione

Ragusa, 23 novembre 2026 – Sabato 5 dicembre, alle ore 18, il Centro Commerciale Culturale “M. Arezzo” di Ragusa, in via G. Matteotti 61, ospiterà l’inaugurazione di “Oltre la Tela”, prima personale dell’artista iblea Rita Albergamo. Interverranno Antonella Galuppi e Loredana Giummarra.

L’esposizione, visitabile fino al 13 dicembre, è promossa grazie alla collaborazione dell’ARS Iblea, realtà culturale nata nel 2023 che riunisce artisti provenienti dall’area iblea o che ne abitano il territorio, in sinergia con Arte e Creatività Belle Arti e il Comune di Ragusa.

Il titolo della mostra racchiude il senso più profondo della ricerca di Albergamo: andare oltre la superficie della tela per raccontare ciò che lo sguardo non vede ma l’anima riconosce. La materia si trasforma così in emozione, il colore in memoria, il segno in visione. Ogni opera diventa una soglia, una finestra emozionale aperta tra l’interiorità dell’artista e la sensibilità di chi osserva. «C’è sempre una scintilla che deve scoccare perché io possa scegliere un soggetto per la mia pittura», afferma l’artista.

Avvicinatasi alla pittura in giovane età, inizialmente da autodidatta, Rita Albergamo ha successivamente approfondito tecniche grafiche e pittoriche frequentando studi d’arte e workshop. Dal 2003 partecipa a mostre ed eventi, conciliando la laurea in Scienze politiche con una passione mai abbandonata per le arti figurative.

Dal 2014 si dedica anche alla pittura su seta, creando con la firma “Onde di Seta” decorazioni pittoriche uniche per abiti, foulard, cravatte e ventagli. Nel 2018 aderisce al Centro di Aggregazione Culturale di Ragusa e l’anno successivo partecipa alla mostra “Omaggio a Frida” a Città del Messico. Parallelamente avvia workshop di disegno e pittura. Nel 2024 entra a far parte di ARS Iblea, partecipando alle esposizioni collettive del gruppo in diversi centri della provincia.

«Quando inizio a lavorare su un’opera, mi faccio trascinare dalle emozioni che provo in quel momento», racconta Albergamo, indicando nel desiderio di restituire la bellezza del reale attraverso «un sogno di armoniose forme e colori, luci e ombre in contrasto» uno dei nuclei della propria ricerca.

Nelle sue opere tradizione e innovazione si incontrano in una pittura dal forte coinvolgimento emotivo. Il tratto morbido e avvolgente e una cromia vivace, mai esasperata, costruiscono atmosfere sospese tra realtà, memoria e percezione. La rappresentazione supera così il dato visibile e cerca una relazione più intima con l’essenza delle cose.

La mostra si concluderà domenica 13 dicembre alle ore 18 con un concerto lirico del tenore Dario Adamo, accompagnato al pianoforte da Chika Nagata.



Giuseppe Nativo

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