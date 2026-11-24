Degrado e inciviltà nelle palazzine di Corso Sandro Pertini a Modica. Riceviamo

Gentile Direttore,

le scrivo per dar voce allo sconforto e all’indignazione di chi vive quotidianamente le palazzine di Corso Sandro Pertini e si trova costretto a fare i conti con una preoccupante assenza di senso civico e di rispetto per gli spazi comuni.

Vorrei raccontare un episodio al quale ho assistito recentemente e che mi ha lasciata letteralmente allibita. Ho notato arrivare un’automobile con a bordo un uomo che ha lasciato il motore acceso, con la moglie all’interno, per poi allontanarsi. In un primo momento ho pensato che fosse salito ai piani superiori utilizzando le scale esterne degli edifici; poco dopo, invece, l’ho visto sbucare da sotto le scale, risalire in auto e ripartire. Avvicinandomi per capire cosa fosse accaduto, ho purtroppo constatato la presenza di una scia che, per aspetto e caratteristiche, era inequivocabilmente urina.

Sono rimasta senza parole, incapace persino di reagire sul momento, soprattutto perché a compiere un simile gesto è stata una persona adulta, dalla quale ci si aspetterebbe ben altro comportamento. Confrontandomi con altri residenti, ho scoperto con amarezza che non si tratterebbe affatto di un episodio isolato: mi è stato riferito, infatti, che anche alcuni addetti alle consegne avrebbero l’abitudine di sostare e urinare proprio sotto le scale o nelle aree retrostanti i palazzi. A questo quadro già desolante si aggiunge l’inciviltà di quei proprietari di cani che non raccolgono le deiezioni dei propri animali, lasciando marciapiedi e aree condominiali in condizioni indecorose.

Di fronte a tutto questo, sorge spontanea una domanda: nelle palazzine di Corso Sandro Pertini — quelle che un tempo venivano etichettate come i “Bronx”, per intenderci — abitano delle persone oppure no? Perché io qui vedo famiglie, vedo cittadini perbene e, soprattutto, vedo bambini che giocano e crescono in questi cortili. Evidentemente qualcuno dimentica che dietro quelle finestre ci sono delle vite, che questi spazi non sono “terra di nessuno” e che il rispetto reciproco dovrebbe essere il fondamento di qualsiasi convivenza civile. Non si può pretendere decoro e pulizia dai residenti se poi chiunque, anche solo di passaggio, si sente autorizzato a usare il quartiere come un bagno a cielo aperto.

Il problema va ben oltre il singolo gesto: è la totale mancanza di considerazione verso il prossimo. Essere adulti non significa avere una certa età anagrafica, ma saper distinguere ciò che è giusto da ciò che è profondamente incivile.

Non chiediamo privilegi, gentile Direttore, ma semplicemente educazione e dignità per i luoghi in cui viviamo. Le nostre palazzine sono case, sono un quartiere vivo dove i bambini meritano di crescere in un ambiente sano e rispettato. Il senso civico dovrebbe appartenere a tutti, non soltanto a chi in questi palazzi ci abita.

La ringrazio per l’attenzione e per lo spazio che vorrà concedere a questa mia segnalazione.

Cordiali saluti

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