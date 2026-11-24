Finanziaria regionale, pioggia di fondi per i Comuni, ecco tutte le misure per la provincia iblea

PARLERMO, 24 Novembre 2026 – Via libera all’unanimità in I Commissione Affari Istituzionali all’Ars, presieduta dal deputato ragusano Ignazio Abbate, per le norme di competenza della Finanziaria regionale. Al centro della manovra spicca l’articolo 22, dedicato agli enti locali, che vede crescere di 20 milioni di euro il Fondo per le Autonomie locali (portandolo da 400 a 420 milioni) e introduce una serie di riserve mirate che toccano da vicino le principali vocazioni e sfide della provincia di Ragusa.

Tra gli interventi diretti più significativi per l’area iblea figura uno stanziamento specifico da 1,5 milioni di euro destinato al Comune di Ragusa per la valorizzazione di Ragusa Ibla. Una misura che punta a tutelare e rilanciare il cuore barocco del capoluogo, riconosciuto come uno dei poli culturali e turistici più attrattivi della Sicilia sud-orientale.

La manovra riconosce inoltre il peso sostenuto dai territori di frontiera. Un fondo complessivo da 3 milioni di euro è stato infatti previsto per supportare i Comuni siciliani maggiormente esposti alle difficoltà legate al fenomeno migratorio: nell’elenco dei beneficiari rientrano a pieno titolo ben tre centri della provincia iblea, ovvero Pozzallo (storico porto di approdo), Modica e Ragusa.

Le caratteristiche del litorale ibleo trovano ampio spazio nei fondi premiali dedicati alla qualità ambientale e turistica. La manovra stanzia infatti un milione di euro per i Comuni insigniti della Bandiera Blu, riconoscimento che premia costantemente le località costiere del ragusano, affiancato da 400 mila euro per le Bandiere Verdi (le spiagge a misura di bambino), 200 mila euro per le Bandiere Lilla legate all’accessibilità e 500 mila euro per i Comuni Plastic Free. A questi si aggiungono 3 milioni di euro destinati ai piccoli Comuni costieri fino a 10 mila abitanti dotati di Pudm (Piano di utilizzo del demanio marittimo) per rendere le spiagge libere pienamente fruibili alle persone con disabilità.

Un’ulteriore norma sembra disegnata su misura per la conformazione geografica dei grandi centri del ragusano (come Modica, Vittoria o Scicli): sono stati stanziati 3 milioni di euro per i Comuni non capoluogo che possiedono una superficie superiore ai 250 chilometri quadrati e almeno una frazione. Le somme serviranno a finanziare la riqualificazione del territorio e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio.

“Abbiamo deciso di dare priorità alle esigenze degli Enti locali senza scontri in Commissione” ha dichiarato il presidente Ignazio Abbate al termine della seduta, sottolineando come questo primo via libera rappresenti una base solida in vista del passaggio decisivo in Commissione Bilancio.

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