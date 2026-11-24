Pozzallo. Far tornare l’Ufficio di Collocamento in città, Uccio Agosta interroga la Civica Assise

POZZALLO, 24 Novembre 2026 – Riportare l’Ufficio di Collocamento a Pozzallo per mettere fine a oltre due anni di pendolarismo forzato verso i comuni limitrofi. È questo l’obiettivo dell’interrogazione formale a risposta orale depositata dal consigliere comunale di Italia Viva – Casa Riformista, Uccio Agosta, che riaccende i riflettori su un servizio essenziale per la cittadinanza.

Da più di ventiquattro mesi, infatti, i residenti di Pozzallo sono costretti a recarsi presso le sedi di Modica o Ispica anche solo per l’espletamento di pratiche burocratiche elementari, come il rilascio di un certificato o la gestione delle procedure occupazionali. Una situazione che il consigliere Agosta definisce come un “disagio concreto”, capace di penalizzare trasversalmente diverse categorie sociali ed economiche.

“Avevo preso un impegno con i cittadini e alle parole faccio seguire i fatti – dichiara il consigliere di Italia Viva – La mancanza di una sede fisica sul nostro territorio penalizza i lavoratori, le imprese, i disoccupati e, soprattutto, le fasce più fragili della popolazione. Non è accettabile che una città in continua crescita commerciale ed economica come Pozzallo sia privata di un presidio così importante”.

Nel testo ispettivo protocollato in Consiglio Comunale, viene chiesto formalmente all’amministrazione l’iter e le tempistiche previste per il ripristino dello sportello in città. L’iniziativa punta a restituire un punto di riferimento locale per il mercato del lavoro, riducendo i costi e i tempi di spostamento per l’utenza.

“Nel mio ruolo di consigliere comunale faccio tutto ciò che è nelle mie possibilità e competenze per servire e tutelare la nostra comunità”, conclude Agosta, promettendo di mantenere aggiornati i cittadini sugli sviluppi e sull’imminente dibattito che si terrà nell’aula consiliare.

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