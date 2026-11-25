RAGUSA, 25 Novembre 2026 – Un sms sospetto, la telefonata di un finto agente di polizia e la richiesta di restituire subito 5mila euro. È il copione della truffa sventata a Ragusa grazie alla prontezza del personale di Poste Italiane, che ha impedito a un anziano cittadino di perdere i propri risparmi.
Tutto è iniziato con un classico tentativo di smishing. L’uomo ha ricevuto sul cellulare un messaggio con un link per aggiornare le credenziali del conto e autorizzare alcune operazioni. Subito dopo è arrivata la chiamata di sedicenti addetti della Questura. La trappola era ben congegnata, i finti poliziotti sostenevano che sul conto dell’anziano fosse stato effettuato per errore un accredito da 5mila euro e lo spingevano a restituire immediatamente la somma al mittente.
Con i truffatori ancora in attesa di conferma, il cittadino si è recato all’ufficio postale di Ragusa per chiedere chiarimenti. Gli operatori hanno subito intuito l’anomalia della richiesta e hanno fatto interrompere all’uomo ogni comunicazione con i malviventi attivando immediatamente i protocolli di sicurezza per blindare il conto.
L’episodio riaccende i riflettori sulle tecniche sempre più sofisticate usate dai malviventi per fare leva sulla paura e sull’urgenza. Poste Italiane ribadisce che né l’azienda né le forze dell’ordine chiedono mai, in nessuna modalità, di effettuare bonifici, restituire somme o comunicare codici di sicurezza, PIN e credenziali tramite telefono, sms o email. In caso di messaggi sospetti è fondamentale ignorare i link, non richiamare i numeri di telefono indicati nel testo e non dare alcun seguito alle richieste.
Per aiutare i cittadini a riconoscere i tentativi di frode, negli uffici postali di Ragusa e provincia è a disposizione materiale informativo dedicato, affiancato dalla sezione Sicurezza consultabile sul sito ufficiale di Poste Italiane.
Ragusa. Sventata truffa da 5mila euro ai danni di un anziano, decisivo l’intervento alle Poste
RAGUSA, 25 Novembre 2026 – Un sms sospetto, la telefonata di un finto agente di polizia e la richiesta di restituire subito 5mila euro. È il copione della truffa sventata a Ragusa grazie alla prontezza del personale di Poste Italiane, che ha impedito a un anziano cittadino di perdere i propri risparmi.
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