Ragusa. Sventata truffa da 5mila euro ai danni di un anziano, decisivo l’intervento alle Poste

RAGUSA, 25 Novembre 2026 – Un sms sospetto, la telefonata di un finto agente di polizia e la richiesta di restituire subito 5mila euro. È il copione della truffa sventata a Ragusa grazie alla prontezza del personale di Poste Italiane, che ha impedito a un anziano cittadino di perdere i propri risparmi.

Tutto è iniziato con un classico tentativo di smishing. L’uomo ha ricevuto sul cellulare un messaggio con un link per aggiornare le credenziali del conto e autorizzare alcune operazioni. Subito dopo è arrivata la chiamata di sedicenti addetti della Questura. La trappola era ben congegnata, i finti poliziotti sostenevano che sul conto dell’anziano fosse stato effettuato per errore un accredito da 5mila euro e lo spingevano a restituire immediatamente la somma al mittente.

Con i truffatori ancora in attesa di conferma, il cittadino si è recato all’ufficio postale di Ragusa per chiedere chiarimenti. Gli operatori hanno subito intuito l’anomalia della richiesta e hanno fatto interrompere all’uomo ogni comunicazione con i malviventi attivando immediatamente i protocolli di sicurezza per blindare il conto.

L’episodio riaccende i riflettori sulle tecniche sempre più sofisticate usate dai malviventi per fare leva sulla paura e sull’urgenza. Poste Italiane ribadisce che né l’azienda né le forze dell’ordine chiedono mai, in nessuna modalità, di effettuare bonifici, restituire somme o comunicare codici di sicurezza, PIN e credenziali tramite telefono, sms o email. In caso di messaggi sospetti è fondamentale ignorare i link, non richiamare i numeri di telefono indicati nel testo e non dare alcun seguito alle richieste.

Per aiutare i cittadini a riconoscere i tentativi di frode, negli uffici postali di Ragusa e provincia è a disposizione materiale informativo dedicato, affiancato dalla sezione Sicurezza consultabile sul sito ufficiale di Poste Italiane.

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