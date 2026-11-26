Modica e le 100 chiese. Le ricerche di Nino Sparacino sulla chiesa di Santa Maria degli Ammalati

Nel cuore del centro storico di Modica, a pochi passi dalla maestosa scalinata che conduce al Duomo di San Giorgio, si nasconde la storia silenziosa di un luogo di culto ormai scomparso. A riportarne alla luce le tracce documentarie e topografiche è il fotoreporter Nino Sparacino, impegnato in un paziente lavoro di ricerca dedicato alla riscoperta delle chiese perdute e della memoria storica della città della Contea.

L’indagine si concentra questa volta sull’antica chiesa di Santa Maria degli Ammalati, un piccolo edificio sacro di cui oggi restano soltanto poche testimonianze materiali. L’area su cui sorgeva è infatti diventata una proprietà privata e della struttura originaria sopravvivono appena un piccolo giardino e una grotta con due ingressi ancora visibili dall’esterno.

Per individuare l’esatta collocazione dell’edificio, Sparacinoo parte dalla toponomastica locale e dalle fonti storiche cittadine. Salendo da Corso Garibaldi e superando la scalinata di San Giorgio, sulla sinistra si imbocca Via Maggiore Giunta: è proprio lungo questa arteria che un tempo si affacciava la chiesa. A confermarlo è anche lo storico Franco Libero Belgiorno, che nel suo volume del 1953 annotava lapidariamente: “Demolita, oggi solo ruderi, in via Malati, ora Maggiore G. Giunta”.

Se le pietre sono quasi del tutto scomparse, sono però gli archivi notarili a restituire il profilo storico e devozionale della chiesa, consentendo di datarne l’esistenza agli inizi del Seicento. Già il 16 luglio 1631, con un testamento rogato presso il notaio Giacomo Ragosta, i coniugi Giuseppe Calvo e Letizia Salemi vi fondarono due messe feriali, da celebrarsi ogni martedì e giovedì. L’anno successivo, il 15 settembre 1632, un atto del notaio Giacomo Scarso attesta invece la donazione di sedici tarì annuali per la celebrazione di messe da parte di un certo Antonino Scivoletto — un dettaglio curioso che intreccia la storia d’archivio con lo stesso cognome del ricercatore. Ulteriori fondazioni di messe vennero poi disposte il 29 settembre 1634 dal sacerdote don Vincenzo Scuccia, a conferma di una vitalità religiosa che proseguì anche negli anni seguenti, come dimostrato da altri lasciti registrati presso diversi notai del tempo.

Attraverso l’incrocio tra osservazione sul campo, memoria urbana e atti d’archivio, il lavoro di Nino Scivoletto restituisce così dignità storica a un frammento dimenticato del tessuto urbano modicano, ricordando come dietro molti scorci apparentemente anonimi del centro storico si celi un patrimonio di fede e storia ancora tutto da raccontare.

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