Scoglitti, scontro frontale tra auto e trattore sulla SP 102: un ferito grave

SCOGLITTI, 25 Novembre 2026 – Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 17.30, lungo la Strada Provinciale 102, nel tratto compreso tra Scoglitti e Santa Croce Camerina, all’altezza della zona di Kamarina.

Secondo una prima ricostruzione ancora al vaglio degli inquirenti, si è verificato un violento impatto frontale tra un’autovettura e un trattore agricolo. Il bilancio provvisorio è di una persona rimasta gravemente ferita: soccorsa sul posto dal personale del 118, è stata successivamente trasferita in ospedale per ricevere le cure necessarie.

L’urto è stato particolarmente violento. Le immagini del luogo dell’incidente mostrano l’auto ribaltata su un fianco, con il frontale completamente distrutto, gli airbag esplosi e numerosi detriti sparsi lungo la carreggiata.

Tra i fattori che potrebbero aver inciso sull’accaduto viene segnalata anche la scarsa visibilità: al momento dello schianto il tratto stradale risultava completamente al buio, una condizione che potrebbe aver giocato un ruolo nella dinamica del sinistro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza, gli agenti della Polizia di Vittoria e i Carabinieri, impegnati nei rilievi di rito e nella gestione della viabilità. Spetterà alle forze dell’ordine chiarire con precisione le cause e l’esatta dinamica dello scontro.

credit: Franco Assenza

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