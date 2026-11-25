VITTORIA, 25 Novembre 2026 – È stato parzialmente accolto il ricorso presentato contro la squalifica di quattro giornate inflitta al calciatore Perez per presunte espressioni offensive nei confronti degli ufficiali di gara. La società esprime soddisfazione per il provvedimento che ha ridotto la sanzione da quattro a tre giornate, premiando anche l’impegno e il lavoro svolto dalla segreteria nella gestione del ricorso.
Perez sconterà dunque l’ultima giornata di squalifica ancora da scontare e tornerà a disposizione dello staff tecnico a partire dalla prossima partita casalinga contro la Leonzio.
Vittoria Calcio. Ridotta parzialmente la squalifica a Perez
VITTORIA, 25 Novembre 2026 – È stato parzialmente accolto il ricorso presentato contro la squalifica di quattro giornate inflitta al calciatore Perez per presunte espressioni offensive nei confronti degli ufficiali di gara. La società esprime soddisfazione per il provvedimento che ha ridotto la sanzione da quattro a tre giornate, premiando anche l’impegno e il lavoro svolto dalla segreteria nella gestione del ricorso.
I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.