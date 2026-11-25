Vittoria Calcio. Ridotta parzialmente la squalifica a Perez

VITTORIA, 25 Novembre 2026 – È stato parzialmente accolto il ricorso presentato contro la squalifica di quattro giornate inflitta al calciatore Perez per presunte espressioni offensive nei confronti degli ufficiali di gara. La società esprime soddisfazione per il provvedimento che ha ridotto la sanzione da quattro a tre giornate, premiando anche l’impegno e il lavoro svolto dalla segreteria nella gestione del ricorso.

Perez sconterà dunque l’ultima giornata di squalifica ancora da scontare e tornerà a disposizione dello staff tecnico a partire dalla prossima partita casalinga contro la Leonzio.

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