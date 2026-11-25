Pozzallo, tensione sul servizio rifiuti. EcoSeib respinge le critiche di Palazzo La Pira

POZZALLO, 25 Novembre 2026 – Si accende lo scontro sulla gestione della raccolta dei rifiuti a Pozzallo. Dopo le critiche mosse da Palazzo La Pira sull’organizzazione del servizio, la ditta EcoSeib, gestore dell’appalto cittadino, ha diffuso un duro comunicato ufficiale per respingere punto per punto le contestazioni dell’amministrazione comunale, definendo “false” le ricostruzioni circolate nei giorni scorsi.

Al centro della polemica c’è la questione del personale assente, con particolare riferimento a un picco di 13 unità mancanti in una sola giornata denunciato dal Comune. EcoSeib chiarisce che quel dato non è frutto di disorganizzazione, ma del normale rispetto delle norme contrattuali. Ben 9 operatori stavano infatti usufruendo dei riposi compensativi obbligatori per le domeniche lavorate durante il periodo estivo, mentre le restanti assenze erano legate a permessi ed aspettative per Legge 104 (peraltro con personale sostituito), infortuni e malattie temporanee.

L’azienda sottolinea inoltre che il Capitolato Speciale d’Appalto non impone un numero minimo di operatori in servizio giornaliero né l’obbligo di sostituzione in caso di malattia. Secondo i dati forniti dalla ditta, la media annua si attesta intorno ai 3 operatori assenti al giorno (circa 1 su 10), un dato in linea con le fisiologiche dinamiche lavorative e con i parametri del Contratto Collettivo Nazionale.

Nella sua nota, EcoSeib rivendica anche gli sforzi economici sostenuti fin dall’avvio dell’appalto nel gennaio 2020 per andare incontro alle esigenze della città. Su richiesta del Sindaco e dell’Amministrazione, infatti, l’azienda ha assorbito tutte le 47 unità presenti nel cantiere invece delle 42 previste dal capitolato, facendosi carico di un costo extra di 20.000 euro, a cui si è aggiunta la rinuncia solidale dei lavoratori a 10.000 euro di premialità nel primo anno. Inoltre, per garantire la puntualità del porta a porta, fin dal primo giorno sono stati impiegati 14 automezzi di nuova immatricolazione anziché i 7 previsti contrattualmente, senza richiedere alcun compenso aggiuntivo.

Infine, la stoccata sui conti. L’impresa evidenzia come, da oltre sei anni, gli stipendi vengano pagati puntualmente ai dipendenti entro il 15 di ogni mese, nonostante i costanti ritardi nei pagamenti da parte dell’ente comunale, che oggi ammontano a 4 mesi e che in passato hanno toccato picchi di 8 mesi. “Operiamo da sei anni con spirito di collaborazione per l’esclusivo bene dei cittadini di Pozzallo – conclude EcoSeib – purtroppo non compreso e disatteso dall’Amministrazione”.

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