L’attaccante Vincenzo Ventura torna al Vittoria Calcio

VITTORIA, 25 Novembre 2026 – Ritorna in biancorosso Vincenzo Ventura. Attaccante esterno classe 2007, entra a far parte della rosa per la stagione sportiva 2026/2027. Nonostante la giovane età, Ventura ha già maturato esperienze significative nel campionato di Eccellenza, indossando le maglie di Leonzio, Modica, Melilli e Avola.

Un ritorno particolarmente significativo per il giovane calciatore, che con la maglia biancorossa ha già conquistato il campionato di Promozione, lasciando il segno grazie alle proprie qualità tecniche e alle prestazioni offerte. La società è certa che Ventura, insieme alla squadra, saprà dare un contributo importante al percorso della stagione.

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