VITTORIA, 25 Novembre 2026 – Ritorna in biancorosso Vincenzo Ventura. Attaccante esterno classe 2007, entra a far parte della rosa per la stagione sportiva 2026/2027. Nonostante la giovane età, Ventura ha già maturato esperienze significative nel campionato di Eccellenza, indossando le maglie di Leonzio, Modica, Melilli e Avola.
Un ritorno particolarmente significativo per il giovane calciatore, che con la maglia biancorossa ha già conquistato il campionato di Promozione, lasciando il segno grazie alle proprie qualità tecniche e alle prestazioni offerte. La società è certa che Ventura, insieme alla squadra, saprà dare un contributo importante al percorso della stagione.
Un ritorno particolarmente significativo per il giovane calciatore, che con la maglia biancorossa ha già conquistato il campionato di Promozione, lasciando il segno grazie alle proprie qualità tecniche e alle prestazioni offerte. La società è certa che Ventura, insieme alla squadra, saprà dare un contributo importante al percorso della stagione.