Incendio in un canneto sulla SP 64 Donnalucata – Cava d’Aliga (VIDEO)

Scicli, 25 novembre 2026 – Sono arrivati sul luogo del rogo i Vigili del Fuoco per domare l’incendio divampato poco fa in un canneto lungo la Strada Provinciale 64, nel tratto che collega le borgate marinare di Donnalucata e Cava d’Aliga.

Le fiamme, sviluppatesi per cause ancora in corso di accertamento e rapidamente alimentate dalla vegetazione secca, hanno sprigionato una densa colonna di fumo nero visibile anche a grande distanza, come documentato dalle immagini giunte in redazione dai lettori.

Se in un primo momento l’area risultava ancora priva di presidi, le squadre antincendio hanno ora raggiunto la zona e sono impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.

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credits: Franco Assenza

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