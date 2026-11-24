Videosorveglianza a Modica: Giurdanella rassicura sull’operatività delle telecamere dopo il caso di Piazzetta Grimaldi

MODICA, 24 Novembre 2026 – «Ho verificato personalmente il sistema di videosorveglianza: le telecamere del centro storico e della città sono regolarmente funzionanti e attive». Con queste parole l’assessore alla Digitalizzazione del Comune di Modica, Leandro Giurdanella, interviene sullo stato della rete di controllo cittadina, rispondendo anche alla nota stampa diffusa dal Comitato del Centro Storico dopo quanto avvenuto a Piazzetta Grimaldi.

L’assessore ha spiegato di essersi recato personalmente presso il Comando di Polizia Locale per controllare l’efficienza dell’impianto. Stando a quanto emerso dall’accertamento, solo 3 telecamere tra quelle attivate risultano al momento non funzionanti, e si trovano in un’area priva di residenze abitative e attività commerciali.

Le restanti apparecchiature — comprese quelle presenti nel centro storico — sono regolarmente attive e operative. Giurdanella ha inoltre fatto sapere di aver già disposto gli interventi necessari per ripristinare rapidamente i tre dispositivi non operativi.

Sul fronte dell’episodio verificatosi a Piazzetta Grimaldi, la Polizia Locale sta portando avanti gli accertamenti per ricostruire i fatti e individuare i responsabili.

Ribadendo che sicurezza e controllo del territorio restano una priorità amministrativa, Giurdanella ha assicurato che continuerà a monitorare direttamente, in sinergia con la Polizia Locale, l’intero sistema — tanto nel centro urbano quanto nelle zone periferiche — con l’obiettivo di mantenerne l’efficienza e favorirne un miglioramento progressivo a tutela della comunità.

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