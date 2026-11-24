Pozzallo, 65mila euro dal Viminale per il restyling del lungomare (e non solo)

POZZALLO, 24 Novembre 2026 – La città di Pozzallo diventerà più bella. La Giunta Municipale di Pozzallo ha approvato difatti la delibera n. 263 del 23 novembre 2026, con cui prende atto dell’accreditamento della seconda e ultima tranche da 200.000 euro del contributo straordinario stanziato dal Ministero dell’Interno per il progetto “MareTerritorio – Pozzallo: un viaggio tra paesaggio, cultura, comunità, accoglienza e legalità per lo sviluppo di una città sul Mediterraneo”. Con questo versamento si completa l’intero finanziamento statale da 400.000 euro assegnato all’ente, che non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale.

Attraverso l’atto approvato, l’esecutivo ha fornito indirizzi al Responsabile del Settore IX (Lavori Pubblici e Manutenzione) per destinare interamente i 65.000 euro della voce B (“Arredo urbano e valorizzazione paesaggistica”) alla realizzazione di cinque opere mirate a valorizzare il fronte mare e la storia marinara della città.

La quota più consistente del budget, pari a 27.000 euro, sarà impiegata per un sistema di illuminazione architettonica scenografica al lungomare Raganzino, dotato di proiettori a LED RGBW a basso consumo e a ridotto inquinamento luminoso per creare effetti cromatici dinamici sulla scogliera sottostante. Altri 25.000 euro saranno destinati al lungomare Pietrenere per la posa di una grande ancora in pietra naturale, concepita sia come elemento simbolico sia come seduta pubblica arricchita da illuminazione integrata.

Sempre sul lungomare Raganzino verrà installato un foto point autoportante dal costo indicativo di 10.000 euro, caratterizzato da una cornice prospettica (ad esempio a forma di cuore), dal nome della città accompagnato dal richiamo identitario “Nata sul Mare” e dalla sagoma stilizzata della Torre Cabrera.

I restanti 3.000 euro saranno suddivisi equamente in due interventi di carattere storico-culturale da 1.500 euro ciascuno, realizzati in coordinamento con il Settore Affari Generali. Il primo riguarda l’installazione di una targa esplicativa in italiano, catalano e inglese dedicata a Bernat IV Cabrera e al legame tra la Contea di Modica e l’antico porto, da collocare davanti alla facciata sud-ovest della Torre Cabrera previa autorizzazione prefettizia all’intitolazione. Il secondo intervento prevede invece la posa, nella zona “Balata”, di un pannello storico-documentale con codice QR dedicato ai maestri d’ascia e ai carpentieri navali pozzallesi.

La delibera, dichiarata immediatamente esecutiva, affida ora agli uffici tecnici il compito di procedere con la progettazione, l’acquisizione dei necessari pareri paesaggistici e demaniali e l’affidamento dei lavori, nel rispetto delle scadenze fissate dalla Prefettura di Ragusa per la rendicontazione. Tutte opere che vedranno la luce nel 2027.

Salva