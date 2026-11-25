Pozzallo. Insulti dopo l’annuncio della candidatura, Quintilia Celestri denuncia sui social: “La violenza è anche verbale”

POZZALLO, 25 Novembre 2026 – In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la candidata a sindaco Quintilia Celestri ha scelto di rendere pubblico tramite i propri canali social un episodio di violenza verbale e denigrazione personale subito all’avvio della sua campagna elettorale.

Il messaggio offensivo risale esattamente a un mese fa, il 25 ottobre, giorno in cui Celestri aveva ufficializzato la propria candidatura ricevendo il sostegno di numerosi cittadini. Tra i commenti pubblicati in rete a margine di quell’annuncio era comparso anche l’attacco di un utente, che la candidata ha deciso di mostrare pubblicamente oggi per accendere i riflettori sul fenomeno degli abusi verbali in rete e sulle discriminazioni di genere.

Nel suo intervento, Celestri ha scelto di oscurare il nome e il volto dell’autore del commento, motivando la decisione con una precisa presa di posizione etica: “Come ha fatto costui di cui ho cancellato nome e volto perché io il Rispetto lo conosco. Sperando che ripensando a ciò che mi ha scritto, provi vergogna quando guarda in faccia una donna che gli è cara, la madre, la moglie, la figlia”.

Nel lungo post pubblicato su Instagram, la candidata ha allargato la riflessione oltre il singolo episodio, denunciando un clima di ostilità che spesso colpisce le donne impegnate nella vita pubblica e nelle istituzioni.

Celestri ha sottolineato come l’episodio social non rappresenti un caso isolato, ricordando di aver subito “altre volte, in altri contesti ben più importanti, discriminazioni e atteggiamenti indegni” proprio in quanto donna delle istituzioni.

“La violenza è fisica, verbale, fatta di gesti e parole. È sopraffazione; è ridurre la Donna a mero oggetto di sottovalutazione, immiserirla, banalizzarla”, ha proseguito nel messaggio, evidenziando come questi attacchi puntino a “sminuire chi, Donna, si vuole impegnare per rimettere in piedi la nostra Città”. Rivolgendosi poi direttamente agli uomini, ha chiesto un impegno concreto affinché, attraverso l’esempio e le azioni quotidiane, chi si rende protagonista di simili attacchi venga isolato e “ridotto all’oblio”.

La riflessione si conclude con un richiamo al valore simbolico della ricorrenza odierna, che secondo Celestri può lasciare un segno reale nella società solo se accompagnata da un percorso costante: “Questa giornata di sensibilizzazione, pensiero condiviso e condanna può davvero lasciare una traccia profonda solo se preceduta e seguita da altre 364 fatte di impegno e di educazione civile e morale. Di rispetto vero per le Donne”.

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