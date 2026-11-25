POZZALLO, 25 Novembre 2026 – In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la candidata a sindaco Quintilia Celestri ha scelto di rendere pubblico tramite i propri canali social un episodio di violenza verbale e denigrazione personale subito all’avvio della sua campagna elettorale.
Il messaggio offensivo risale esattamente a un mese fa, il 25 ottobre, giorno in cui Celestri aveva ufficializzato la propria candidatura ricevendo il sostegno di numerosi cittadini. Tra i commenti pubblicati in rete a margine di quell’annuncio era comparso anche l’attacco di un utente, che la candidata ha deciso di mostrare pubblicamente oggi per accendere i riflettori sul fenomeno degli abusi verbali in rete e sulle discriminazioni di genere.
Nel suo intervento, Celestri ha scelto di oscurare il nome e il volto dell’autore del commento, motivando la decisione con una precisa presa di posizione etica: “Come ha fatto costui di cui ho cancellato nome e volto perché io il Rispetto lo conosco. Sperando che ripensando a ciò che mi ha scritto, provi vergogna quando guarda in faccia una donna che gli è cara, la madre, la moglie, la figlia”.
Nel lungo post pubblicato su Instagram, la candidata ha allargato la riflessione oltre il singolo episodio, denunciando un clima di ostilità che spesso colpisce le donne impegnate nella vita pubblica e nelle istituzioni.
Celestri ha sottolineato come l’episodio social non rappresenti un caso isolato, ricordando di aver subito “altre volte, in altri contesti ben più importanti, discriminazioni e atteggiamenti indegni” proprio in quanto donna delle istituzioni.
“La violenza è fisica, verbale, fatta di gesti e parole. È sopraffazione; è ridurre la Donna a mero oggetto di sottovalutazione, immiserirla, banalizzarla”, ha proseguito nel messaggio, evidenziando come questi attacchi puntino a “sminuire chi, Donna, si vuole impegnare per rimettere in piedi la nostra Città”. Rivolgendosi poi direttamente agli uomini, ha chiesto un impegno concreto affinché, attraverso l’esempio e le azioni quotidiane, chi si rende protagonista di simili attacchi venga isolato e “ridotto all’oblio”.
La riflessione si conclude con un richiamo al valore simbolico della ricorrenza odierna, che secondo Celestri può lasciare un segno reale nella società solo se accompagnata da un percorso costante: “Questa giornata di sensibilizzazione, pensiero condiviso e condanna può davvero lasciare una traccia profonda solo se preceduta e seguita da altre 364 fatte di impegno e di educazione civile e morale. Di rispetto vero per le Donne”.
Pozzallo. Insulti dopo l’annuncio della candidatura, Quintilia Celestri denuncia sui social: “La violenza è anche verbale”
POZZALLO, 25 Novembre 2026 – In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la candidata a sindaco Quintilia Celestri ha scelto di rendere pubblico tramite i propri canali social un episodio di violenza verbale e denigrazione personale subito all’avvio della sua campagna elettorale.
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2 commenti su “Pozzallo. Insulti dopo l’annuncio della candidatura, Quintilia Celestri denuncia sui social: “La violenza è anche verbale””
Lei ha pienamente ragione. Quanto da Lei evidenziato conferma come la violenza nei confronti delle donne possa manifestarsi anche attraverso comportamenti vessatori, discriminazioni, emarginazione professionale e disparità di trattamento all’interno delle pubbliche amministrazioni.
Particolarmente grave è quanto accade anche nel settore della Polizia Municipale, dove donne dotate di elevata preparazione culturale e professionale, in possesso di laurea, master, diverse abilitazioni professionali ed esperienze di ricerca universitaria, potrebbero contribuire significativamente al miglioramento dell’attività amministrativa e dell’efficienza dell’Ente.
Nonostante tali competenze, alcune di loro hanno subito e continuano a subire comportamenti vessatori e discriminatori, denunciati attraverso ripetute lettere di diffida rimaste prive di riscontro.
A ciò si aggiunge la grave omissione dell’Amministrazione comunale, che non ha fornito alcun riscontro neppure alle reiterate diffide e richieste di intervento formalmente trasmesse dal difensore della dipendente. Un comportamento da ritenersi illegittimo laddove sussista un preciso obbligo giuridico di provvedere, oltre che incompatibile con i principi di correttezza, trasparenza e responsabilità cui dovrebbe uniformarsi l’azione amministrativa.
Ancora più grave è l’inerzia di coloro che, per il ruolo istituzionale ricoperto, avrebbero il dovere di vigilare, accertare eventuali responsabilità e intervenire tempestivamente, garantendo il rispetto dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la tutela della dignità e della salute psicofisica dei lavoratori.
Ritengo che sarebbe opportuno dare voce a tutte quelle donne che hanno subito e continuano a subire simili trattamenti, affinché, attraverso le loro testimonianze ed esperienze, possano contribuire a contrastare tali condotte e a promuovere un concreto cambiamento culturale e istituzionale.
La violenza sulle donne, infatti, non è soltanto fisica, ma può assumere anche forme psicologiche, professionali e istituzionali.
Non è sufficiente condannare pubblicamente la violenza sulle donne se, all’interno delle stesse istituzioni, si rimane inerti di fronte a segnalazioni di vessazioni e discriminazioni.
La violenza non ha sesso, va condannata sempre.
Molto spesso, e più di quanto si pensa la subiscono gli uomini, ma la legge tutela sempre e comunque solo le donne.
Sarebbe ora di finirla
Valutare prima, con la legge che deve stare dalla parte dei giusti senza distinzione di sesso.