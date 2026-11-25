Pozzallo. La comunità della Chiesa Madonna della Fiducia chiama a raccolta i fedeli per aiutare il prossimo

POZZALLO, 25 Novembre 2026 – Dietro le porte delle case di Pozzallo si consuma sempre più spesso una fatica silenziosa ma reale, quella di tante famiglie che, tra l’aumento del costo della vita, bollette sempre più pesanti e stipendi o pensioni insufficienti, non riescono più ad arrivare al cosiddetto “fine mese”. Una fragilità sociale che non riguarda più soltanto situazioni estreme, ma che tocca da vicino nuclei familiari, anziani soli e lavoratori il cui reddito fatica a coprire persino le spese più essenziali.

In questo scenario complesso che esiste per davvero nella realtà quotidiana di Pozzallo, diventa fondamentale la rete di solidarietà del territorio, capitanata da realtà come la Mensa dell’incontro della parrocchia Chiesa Madonna della Fiducia, guidata da Don Paolo Catinello. Ogni settimana, il servizio accoglie e sostiene decine di persone e famiglie di Pozzallo e dei comuni limitrofi, offrendo non solo un aiuto materiale, ma un punto di riferimento umano e dignitoso per chi attraversa un momento di difficoltà.

Per far fronte alle richieste sempre più numerose, la comunità parrocchiale ha lanciato un nuovo appello alla generosità dei cittadini, pubblicando il calendario delle “Date della Provvidenza” 2026/2027, con i primi appuntamenti fissati per il 28 e 29 novembre e il 26 e 27 dicembre.

Chi desidera contribuire può donare beni di prima necessità, avendo cura che le confezioni siano integre e non scadute. In questo momento servono con maggiore urgenza alimenti a lunga conservazione come zucchero, caffè e biscotti per la colazione, oltre a scatolame e condimenti tra cui pelati, passata di pomodoro, tonno e olio di semi. Molto richiesti sono anche il latte a lunga conservazione (UHT), i succhi di frutta, i prodotti freschi come carne e formaggi, e i prodotti per l’igiene personale e della casa, nello specifico sapone, dentifricio, detersivo per i piatti e per il bucato.

Partecipare è semplice: i prodotti possono essere depositati negli appositi cesti situati all’ingresso della Chiesa Madonna della Fiducia, oppure consegnati direttamente presso la segreteria parrocchiale. Un piccolo gesto nel carrello della spesa di chi può permetterselo può trasformarsi in un sollievo concreto per chi, oggi più che mai, si trova a dover scegliere tra pagare una bolletta e mettere un pasto caldo in tavola.

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