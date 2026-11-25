Ragusa, corso di difesa personale contro le violenze

Ragusa, 25 novembre 2026 – Oggi, in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, a Ragusa, presso la palestra di via Nino Martoglio, il maestro di Judo Salvo Baglieri ha organizzato due lezioni gratuite di difesa personale, la prima alle ore 9.00 alle presenza delle forze dell’Ordine per un saluto istituzionale, e l’altra alle 20.00 di stasera, proprio per dare l’opportunità a tutte e a tutti di esser presente e di conoscere al meglio tutte le tecniche per difendersi e trovare un equilibrio.

Il maestro di Judo Baglieri, da sempre promotore del motto “essere campioni nella vita e non solo nelle competizioni sportive, ha così dichiarato a proposito del corso:

“L’idea di organizzare il corso nasce dalla sensibilità che ognuno di noi ha e soprattutto dal numero purtroppo sempre crescente di femminicidi e violenze, che giornalmente sentiamo in televisione.

Le donne vittime di violenza sono distrutte psicologicamente, quindi il corso serve principalmente a ricostruire la propria autostima e poi tutto il resto viene da sé, si intraprende un percorso la cui durata dipende dalla persona stessa.

Il corso serve sia ad una crescita dal punto di vista psicologico che ad affinare tecniche di difesa personale che possono essere utili in caso di aggressione.

Il messaggio che si vuole trasmettere è che la paura si può affrontare e vincere, e bisogna avere la forza di parlarne e anche di denunciare i fatti.

Infine, offrire le due lezioni gratuite è un modo per fare avvicinare con più tranquillità le persone alla conoscenza e l’intervento delle forze dell’Ordine serve per dare un segnale più forte, e dare coraggio e vicinanza a tutte quelle donne che rimangono in silenzio per paura.

Salva