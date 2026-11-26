È in corso la pulizia dell’alveo del torrente Biddiemi, che sfocia tra Casuzze e Marina di Ragusa

Ragusa, 26 novembre 2026 – Un intervento svolto in sinergia con l’Autorità di bacino – Servizio 6 Demanio idrico fluviale e programmato e realizzato dall’Assessorato alla Protezione Civile comunale in collaborazione con l’Ente Sviluppo Agricolo – Direzione generale servizio meccanizzazione, il quale ha messo a disposizione personale e mezzi meccanici.

La pulizia dell’alveo, che vede in prima linea il personale di Protezione Civile di Ragusa, rappresenta un intervento importante sia da un punto di vista ambientale, con una forte azione di bonifica, sia per la sicurezza delle abitazioni che ricadono nelle sponde per la tutela del ponte che collega le frazioni di Casuzze e Marina, dove insiste la pista ciclabile.

In caso di piogge abbondanti l’acqua potrà scorrere senza intralci.

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