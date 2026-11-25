Ragusa, Futuro Nazionale si prepara alle prossime sfide elettorali dopo la visita dell’On. Calderone

RAGUSA, 25 Novembre 2026 – Secondo i referenti locali del movimento, la recente visita dell’Onorevole Tommaso Calderone a Ragusa ha segnato una tappa significativa nel percorso organizzativo di Futuro Nazionale, il partito fondato dal Generale Roberto Vannacci. L’incontro, svoltosi lo scorso fine settimana presso il Circolo Italia in Piazza San Giovanni, ha registrato un’ampia partecipazione di pubblico, confermando – a detta degli organizzatori – l’interesse del territorio ibleo nei confronti della formazione politica, che nel capoluogo conta già un comitato di oltre 140 iscritti coordinato dall’avvocato Michele Savarese.

L’iniziativa viene letta dai vertici locali come un passaggio preparatorio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali, che riguarderanno il rinnovo dell’Assemblea Regionale Siciliana, le elezioni politiche per Camera dei Deputati e Senato della Repubblica e le amministrative per l’elezione del prossimo Sindaco di Ragusa.

«Siamo pronti ad affrontare tutte le prossime competizioni elettorali – dichiara l’avvocato Michele Savarese, referente cittadino di Futuro Nazionale –. In questi giorni siamo al lavoro per preparare i nomi dei candidati che verranno presentati per l’elezione al Consiglio comunale. Tra di loro ci sono elementi di spicco della società: professionisti, ufficiali dell’Arma dei Carabinieri, imprenditori e insegnanti. Abbiamo anche individuato il nostro candidato a Sindaco di Ragusa, che nei prossimi giorni presenterò all’Onorevole Tommaso Calderone, il nostro coordinatore regionale, per le sue valutazioni».

Parallelamente alla definizione delle liste, prosegue l’attività di radicamento sul territorio attraverso la sede ufficiale di Viale dei Platani 133, dove, secondo quanto comunicato dal direttivo locale, nei giorni successivi all’evento si è registrato un incremento di cittadini interessati al tesseramento.

«Ritengo che la visita dell’Onorevole Tommaso Calderone abbia convinto molti indecisi a tesserarsi – afferma Roberto Grassi, responsabile della comunicazione di Futuro Nazionale Ragusa – perché Futuro Nazionale non è un’alternativa, ma l’unica possibilità per un avvenire migliore per le future generazioni e per la tutela della nostra civiltà».

La sede cittadina del movimento resta aperta al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

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