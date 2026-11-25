Consorzi di bonifica, Costituente Popolare: «Presentato emendamento in Finanziaria per 181 giornate lavorative, scatti di anzianità, pagamento degli arretrati e sblocco del turnover»

Palermo, 25 novembre 2026 – «Abbiamo presentato un emendamento alla Finanziaria regionale che prevede l’istituzione di un contingente unico a 181 giornate lavorative, il riconoscimento degli scatti di anzianità con il pagamento degli arretrati, lo sblocco del turnover e la possibilità per i consorzi di bonifica di stipulare convenzioni con i Comuni. Si tratta di questioni che da tempo attendono una soluzione e sulle quali riteniamo necessario intervenire già con questa manovra finanziaria». Lo dichiarano i deputati regionali del gruppo parlamentare Costituente Popolare, Ignazio Abbate, Marianna Caronia, Serafina Marchetta e Carmelo Pace. «L’incremento delle giornate lavorative da 156 a 181 consentirebbe di istituire un contingente unico per tutti gli aventi diritto, superando le attuali disparità di trattamento e compiendo un ulteriore passo verso la stabilizzazione del personale. Altrettanto importanti sono il riconoscimento degli scatti di anzianità e il pagamento degli arretrati maturati dai lavoratori». «Con lo stesso emendamento – proseguono i deputati di Costituente Popolare – chiediamo lo sblocco del turnover per consentire la sostituzione del personale che va in pensione o cessa dal servizio, nel rispetto delle mansioni e delle professionalità necessarie al funzionamento dei consorzi. Abbiamo inoltre previsto la possibilità di stipulare convenzioni con i Comuni e con altri enti per impiegare il personale in interventi di tutela e salvaguardia del territorio, ampliando così i servizi a disposizione delle comunità locali». «Il nostro obiettivo è anche quello di riqualificare il personale tecnico e amministrativo e colmare le carenze di organico che da tempo penalizzano l’attività di questi enti. Da anni i lavoratori dei consorzi assicurano servizi indispensabili alle aziende agricole siciliane e contribuiscono alla salvaguardia del territorio. Non possiamo pensare di rilanciare il settore agricolo senza garantire la piena operatività dei consorzi di bonifica e la stabilità del personale. Ci batteremo durante l’esame della Finanziaria affinché queste misure vengano approvate», concludono i deputati di Costituente Popolare.

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