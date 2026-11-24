Ragusa. Progetto Ybla 2026: archeologia e architettura antica

Ragusa, 24 novembre 2026 – Si avvia alla conclusione la campagna di ricerca che, dal 2 al 28 novembre, ha riportato gli scavi archeologici nell’area dei Giardini Iblei dopo oltre quarant’anni. Oltre dieci Atenei italiani hanno contribuito alla campagna di scavo, con studenti provenienti da ogni parte del mondo che hanno contribuito alla prima residenza archeologica della nostra città.

Per condividere con la comunità i risultati, le esperienze e il percorso svolto, venerdì 27 novembre 2026 alle ore 18.00 si terrà l’incontro pubblico “Il Progetto Hybla 2026 – Presentazione delle attività”, nell’Aula Magna dell’Università (Ex Distretto Militare) in via Dottor Solarino a Ragusa.

L’iniziativa rientra nel Progetto Hybla – Archeologia e Architettura Antica, nato dalla sinergia tra il Comune di Ragusa, la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Ragusa, l’Università Telematica San Raffaele Roma e il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale – Servizio 15 Ragusa. Un percorso che, oltre alla ricerca scientifica sul campo e alle giornate di “Cantieri Aperti” dedicate alla cittadinanza, guarda al futuro di Ragusa Ibla, intrecciandosi con il progetto di rigenerazione urbana per la creazione di un nuovo spazio culturale e teatrale all’aperto nell’area adiacente agli scavi.

La serata, aperta a cittadini, appassionati e addetti ai lavori, si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, del soprintendente BB. CC. AA. di Ragusa, Antonino De Marco, e del direttore del Dipartimento PSUQV dell’Università San Raffaele – Roma, Giovanni Molica Bisci. A introdurre i lavori sarà l’assessore al Centro Storico, Giovanni Gurrieri.

Seguiranno le relazioni a cura di Saverio Scerra, funzionario della Sezione Beni Archeologici della Soprintendenza BB. CC. AA. di Ragusa, e di Carmelo Malacrino, professore associato dell’Università San Raffaele – Roma.

Spazio sarà inoltre dedicato agli interventi degli studenti partecipanti alla Residenza archeologica, che porteranno la loro testimonianza diretta sull’esperienza di studio e scavo vissuta sul campo.

Un appuntamento conclusivo pensato per restituire alla città il valore di una riscoperta storica e confermare il ruolo dell’archeologia come motore di valorizzazione del territorio.

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