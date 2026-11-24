Ance e comune di Ragusa. Un’alleanza per l’abitare accessibile e la rigenerazione urbana

Ragusa, 24 novembre 2026 – Una nuova visione delle politiche abitative, capace di coniugare la risposta ai bisogni sociali della comunità con la rigenerazione urbana e la valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

È questo il tema al centro dell’incontro svoltosi oggi tra il Presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli, e il Direttore, Giuseppe Guglielmino, con il Sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, e gli Assessori competenti, Gioanni Giuffrida e Elvira Adamo.

Nel corso del confronto, caratterizzato da grande interesse e piena condivisione degli obiettivi, ANCE Ragusa ha illustrato la propria proposta progettuale «Abitare Ragusa – Case accessibili e rigenerazione urbana», un’iniziativa che punta a individuare soluzioni innovative e concretamente attuabili per affrontare una delle questioni sociali più rilevanti: garantire l’accesso alla casa a condizioni economicamente sostenibili.

Due le grandi direttrici di intervento emerse dall’incontro, distinte ma strettamente complementari.

La prima riguarda le fasce socialmente ed economicamente più fragili, per le quali il diritto a un alloggio dignitoso richiede necessariamente un intervento pubblico. Su questo versante è stata condivisa l’esigenza di rafforzare il coinvolgimento dell’Istituto Autonomo Case Popolari (IACP), costruendo un sistema stabile di relazioni e collaborazione tra Comune, IACP e ANCE Ragusa. L’obiettivo è individuare soluzioni abitative attraverso il recupero del patrimonio pubblico inutilizzato, la riqualificazione degli immobili esistenti e la programmazione di nuovi interventi, sostenuti da adeguate risorse pubbliche.

La seconda direttrice guarda invece alla cosiddetta “fascia grigia” del ceto medio: famiglie, giovani coppie e lavoratori che, pur disponendo di un reddito, non possiedono i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica e, contemporaneamente, incontrano crescenti difficoltà nel sostenere i costi di acquisto o di locazione di un’abitazione sul libero mercato.

Per questa ampia fascia di popolazione, ANCE Ragusa ha prospettato la possibilità di attivare interventi di rigenerazione, riqualificazione e trasformazione urbana, valorizzando anche gli strumenti del partenariato pubblico-privato, per realizzare modelli abitativi capaci di integrare alloggi a canone calmierato e abitazioni destinate al libero mercato.

Un modello nel quale l’interesse pubblico alla disponibilità di abitazioni accessibili possa conciliarsi con la sostenibilità economica degli investimenti privati, anche attraverso la valutazione di meccanismi incentivanti, premialità urbanistiche e forme di collaborazione tra amministrazione e operatori economici, nel rispetto della normativa vigente.

Il progetto pone inoltre particolare attenzione alla qualità dell’abitare, promuovendo interventi caratterizzati da efficienza energetica, sicurezza sismica, accessibilità, sostenibilità ambientale e valorizzazione degli spazi di relazione e socialità.

L’obiettivo non è soltanto costruire o recuperare case, ma contribuire a costruire una città più inclusiva, sostenibile e capace di rispondere ai cambiamenti economici e sociali della propria comunità.

L’incontro si è concluso con il comune impegno ad approfondire la fattibilità tecnica, urbanistica ed economico-finanziaria delle proposte, nella convinzione che una collaborazione strutturata tra istituzioni pubbliche e sistema imprenditoriale possa tradursi in interventi concreti e di significativo valore sociale.

Per ANCE Ragusa, infatti, la rigenerazione urbana può e deve diventare un punto di incontro virtuoso tra interesse pubblico e iniziativa privata: da un lato, il soddisfacimento di un bisogno primario come quello abitativo; dall’altro, la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti, alla qualificazione del patrimonio edilizio e a nuove opportunità di lavoro per le imprese e per l’intera filiera delle costruzioni.

“Rimettere la casa al centro delle politiche urbane significa rimettere al centro le persone, le famiglie e il futuro della città”.

È questa la visione che ANCE Ragusa intende portare avanti, avviando proprio dal confronto con l’Amministrazione comunale di Ragusa un percorso nel quale la funzione sociale dell’abitare e le opportunità di sviluppo economico possano rafforzarsi reciprocamente, nell’interesse dell’intera comunità.

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