Inaugurata a Ragusa la panchina rossa dell’Ordine Tsrm Pstrp: un segno permanente contro la violenza sulle donne

Ragusa, 25 novembre 2026 – Un simbolo che da oggi parla ogni giorno alla città, richiamando ciascuno alla responsabilità dell’ascolto, del rispetto e della prevenzione. È stata inaugurata ieri pomeriggio, in piazza Monsignor Tidona, la panchina rossa voluta dall’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Tsrm Pstrp) della provincia di Ragusa.

La cerimonia, partecipata e ricca di significati, ha rappresentato un momento di riflessione collettiva sul contrasto alla violenza di genere, riaffermando la necessità di mantenere alta l’attenzione su un fenomeno che continua a interrogare le coscienze e a richiedere un impegno costante da parte delle istituzioni, delle associazioni e della società civile.

All’iniziativa erano presenti il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, che ha messo in rilievo il senso profondo dell’iniziativa ritenendola un passo in avanti per stigmatizzare una certa cultura del silenzio, accompagnato dagli assessori Elvira Adamo e Giovanni Gurrieri, oltre al consigliere comunale Sergio Schininà. Hanno preso parte alla manifestazione anche i rappresentanti dell’associazione antiviolenza Donne a Sud, partner dell’iniziativa.

La realizzazione della panchina rossa nasce infatti dalla collaborazione tra l’Ordine professionale, il Comune di Ragusa e Donne a Sud, realtà da anni impegnata sul territorio nella promozione della cultura del rispetto, nella prevenzione della violenza e nel sostegno alle donne vittime di maltrattamenti.

«Il nostro mandato prevede che ci si prenda cura della persona nella sua interezza e, prendersi cura significa anche non voltarsi dall’altra parte, educare al rispetto, prevenire il disagio e denunciare ogni forma di abuso, fisica o psicologica che sia. Questa panchina non è un semplice arredo urbano ma un invito silenzioso e allo stesso tempo potentissimo a non dimenticare le vittime e a dire, tutti insieme, basta alla violenza», ha dichiarato il presidente dell’Ordine Tsrm Pstrp di Ragusa, Roberto Caruso Olivo. «La panchina rossa non è soltanto un simbolo commemorativo, ma un richiamo costante all’impegno che tutti siamo chiamati ad assumere per costruire relazioni fondate sul rispetto e sulla dignità della persona».

A sottolineare il valore dell’iniziativa è stata anche la dottoressa Maria Ventura, referente dello Sportello Donna dell’Ordine, che da tempo collabora con l’associazione Donne a Sud nelle attività di sensibilizzazione e supporto sul territorio. «E’ importante affermare che la lotta alla violenza sulle donne non resti confinata a una ricorrenza o a una giornata simbolica. Vogliamo che questo luogo possa ricordare ogni giorno l’importanza della prevenzione, dell’educazione al rispetto e della vicinanza a chi vive situazioni di violenza o disagio».

L’inaugurazione della panchina rossa si inserisce nel più ampio percorso che l’Ordine Tsrm Pstrp di Ragusa porta avanti sui temi della tutela della persona, della promozione dei diritti e della salute sociale. Un impegno che mira a coinvolgere non soltanto il mondo sanitario ma l’intera comunità, nella consapevolezza che il contrasto alla violenza di genere passa anzitutto attraverso un cambiamento culturale condiviso.

Con questo nuovo spazio simbolico nel cuore della città, Ragusa aggiunge un ulteriore tassello a un cammino di sensibilizzazione che punta a trasformare la memoria e la denuncia in consapevolezza, partecipazione e responsabilità quotidiana.

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