Viviamo le città – La Giornata delle chiavi. Confcommercio Ragusa e i Comuni iblei uniti contro la desertificazione commerciale

Ragusa, 23 novembre 2026 – Una nuova alleanza territoriale per contrastare la desertificazione commerciale e restituire vitalità ai centri storici e ai quartieri delle città iblee. È questo il messaggio emerso dalla giornata che si è svolta oggi a palazzo della Provincia, promossa da Confcommercio provinciale Ragusa nell’ambito della “Giornata delle Chiavi”, iniziativa nazionale dedicata alla sensibilizzazione sul fenomeno della progressiva scomparsa delle attività di prossimità.

All’incontro hanno partecipato i sindaci e i rappresentanti delle amministrazioni comunali della provincia di Ragusa che, al termine dei lavori, hanno sottoscritto uno specifico protocollo d’intesa con l’obiettivo di avviare un percorso condiviso volto a contrastare la desertificazione commerciale attraverso politiche integrate di rigenerazione urbana, sostegno alle imprese e valorizzazione dei centri cittadini.

Ad aprire i lavori è stato il presidente provinciale di Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, che insieme agli altri dirigenti dell’associazione ha illustrato il significato dell’iniziativa e le ragioni che hanno portato alla firma dell’accordo. Nel suo intervento, Manenti ha evidenziato come la chiusura di un’attività commerciale non rappresenti soltanto la perdita di un’impresa, ma anche quella di un presidio sociale fondamentale per la sicurezza, l’identità e la qualità della vita delle comunità.

Richiamando i dati elaborati dall’Ufficio Studi di Confcommercio, il presidente provinciale ha ricordato che tra il 2012 e il 2025 negli undici principali comuni siciliani analizzati sono scomparsi 3.320 negozi, con una riduzione vicina al 20% del totale. Anche il territorio ragusano ha subito gli effetti di questo fenomeno, registrando la cessazione di 216 attività commerciali.

«La desertificazione commerciale non è soltanto una questione economica – ha sottolineato Manenti – ma un tema che investe il futuro delle nostre città. Quando una saracinesca si abbassa definitivamente, si impoverisce il tessuto sociale della comunità. Per questo è necessario costruire una strategia condivisa e di lungo periodo che coinvolga istituzioni, categorie economiche e cittadini».

Al centro della riflessione il progetto nazionale “Cities – Città e Terziario: Innovazione, Economia, Socialità”, attraverso il quale Confcommercio propone di considerare il commercio di prossimità come uno degli strumenti fondamentali per la rigenerazione urbana, la vivibilità dei centri storici e la competitività dei territori.

Particolarmente significativo il momento della consegna simbolica delle chiavi delle attività che hanno cessato la propria attività, gesto che ha voluto rappresentare non soltanto ciò che è stato perduto, ma soprattutto la volontà comune di avviare una nuova fase di collaborazione per favorire investimenti, nuove aperture e il recupero dei locali sfitti. La consegna è stata fatta al presidente del Libero consorzio comunale, Maria Rita Schembari, in rappresentanza di tutti gli altri centri urbani del territorio.

Nel corso del dibattito sono intervenuti i sindaci di Ragusa, Peppe Cassì, Vittoria, Francesco Aiello, Modica, Maria Monisteri, Comiso, Maria Rita Schembari, intervenuta anche nella qualità, come detto, di presidente del Libero Consorzio Comunale, Santa Croce Camerina, Giuseppe Dimartino, e Chiaramonte Gulfi, Mario Cutello. C’erano poi gli assessori Giuseppe Causarano per Scicli, Sonia Calabrese per Ispica, Giovanni Presti per Chiaramonte, Catia Pasta per Ragusa, Giuseppe Castellino per Giarratana, Raffaele Monte per Pozzallo e Gianni Licitra per Acate. Gli amministratori hanno illustrato le specifiche criticità presenti nei rispettivi territori e le azioni già avviate o programmate per sostenere il tessuto commerciale locale, condividendo la necessità di un approccio unitario e coordinato.

La sottoscrizione del protocollo d’intesa rappresenta il primo passo concreto di questo percorso. L’obiettivo è quello di mantenere aperto un tavolo permanente di confronto tra Confcommercio e amministrazioni comunali per individuare misure capaci di migliorare accessibilità, sicurezza, mobilità, disponibilità di parcheggi, recupero degli immobili inutilizzati e attrattività dei centri urbani.

Dalla giornata odierna è emersa una convinzione comune: la lotta alla desertificazione commerciale riguarda l’intera comunità e richiede un impegno condiviso. Perché salvaguardare i negozi di prossimità significa tutelare occupazione, servizi, relazioni sociali e qualità della vita, investendo concretamente sul futuro delle città della provincia di Ragusa.

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