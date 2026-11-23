Il Comitato non si ferma: ecco i risultati concreti e le nuove azioni per il Centro Storico di Modica

MODICA, 23 Novembre 2026 – Un bilancio a tutto tondo sull’attività svolta negli ultimi mesi, tra risultati ottenuti sul campo, nuove iniziative per rivitalizzare il commercio e un duro avvertimento rivolto all’Amministrazione comunale. È quanto emerge dall’ultimo aggiornamento inviato dal Comitato agli iscritti, in cui si fa il punto sulle azioni intraprese per il centro storico cittadino.

Il nodo politico più critico riguarda il rapporto con Palazzo San Domenico e, nello specifico, le riunioni del tavolo tecnico. Il Comitato annuncia infatti di stare valutando seriamente l’abbandono dei lavori a causa delle ripetute assenze degli assessori competenti, una situazione che impedirebbe di ottenere risposte concrete e assumere decisioni operative. «Continuando così, partecipare non ha senso: se non vedremo una reale partecipazione da parte dell’Amministrazione, lasceremo il tavolo», si legge nella comunicazione, in cui si ribadisce la volontà di impiegare le energie solo dove è possibile produrre risultati tangibili.

Sul fronte della sicurezza e del decoro urbano, il Comitato segnala l’esposto presentato alla Polizia Municipale in merito alla telecamera di videosorveglianza di Piazzetta Grimaldi (Domus), risultata non collegata a seguito degli episodi che avevano reso necessaria la ripulitura dei muri. Dopo aver raccolto testimonianze e documentazione, i rappresentanti del gruppo torneranno al Comando il prossimo 27 novembre per verificare l’effettiva attivazione dell’impianto.

Tra i risultati rivendicati con maggiore soddisfazione figura invece la riapertura del cinema presso l’Auditorium, un progetto di cui il Comitato sottolinea di essere stato promotore fin dall’inizio, curando i contatti tra i vari soggetti e individuando gran parte degli sponsor necessari a riportare un presidio culturale e di aggregazione nel cuore della città.

Ampio spazio è dedicato anche alla mobilità e ai problemi di accessibilità. All’assessore competente è già stata sottoposta una proposta di revisione del trasporto pubblico urbano che prevede la sostituzione dei tragitti attuali, giudicati lunghi e dispersivi, con un circuito più breve e continuo capace di garantire passaggi frequenti e tempi di attesa ridotti. Sul tema resta inoltre alta l’attenzione sulla vicenda del parcheggio multipiano di Viale Medaglie d’Oro, tuttora fruibile soltanto nel piano scoperto.

Infine, per contrastare lo spopolamento commerciale della parte bassa del Corso, a dicembre prenderà il via l’iniziativa «Aperto – Modica Centro Storico»: il Comitato riaprirà temporaneamente e a proprie spese un locale sfitto per ospitare una mostra collettiva di artisti e fotografi. Un’operazione che sta già generando emulazione tra altri privati e che si affiancherà a un prossimo incontro pubblico con i proprietari degli immobili del Corso, finalizzato a favorire una revisione al ribasso dei canoni di locazione per incentivare il ritorno delle attività economiche.

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