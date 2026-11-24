Scicli, 18enne ferito nella notte da un colpo di pistola: dubbi dei Carabinieri sulla versione dell’incidente

SCICLI, 24 Novembre 2026 – Un giovane di 18 anni residente a Scicli è rimasto ferito nella notte da un colpo d’arma da fuoco alla coscia sinistra. L’episodio, avvenuto in circostanze ancora da chiarire, ha richiesto l’intervento immediato dei sanitari del 118 e dei Carabinieri.

Il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica. Ai medici che lo hanno preso in cura, il 18enne avrebbe riferito di essersi ferito accidentalmente mentre maneggiava una pistola in suo possesso.

Sebbene l’arma indicata dal giovane sia stata effettivamente ritrovata, la ricostruzione fornita non ha convinto pienamente gli investigatori. I Carabinieri hanno quindi avviato una serie di accertamenti approfonditi per verificare l’esatta dinamica dei fatti e stabilire se si sia trattato davvero di un colpo partito per errore o se dietro l’accaduto si nasconda uno scenario diverso.

Sul caso vige al momento il massimo riserbo investigativo: i militari dell’Arma stanno ascoltando possibili testimoni e ricostruendo gli spostamenti e gli eventi delle ore precedenti al ferimento.

Il diciottenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, resta ricoverato sotto sorveglianza all’ospedale di Modica. Le sue condizioni fisiche non destano particolare preoccupazione, mentre proseguono le indagini per fare piena luce sulla vicenda.

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