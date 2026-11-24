“Era estate”. Olio su tela dell’artista comisano Gianmaria Cassarino, donato al comune di Comiso.

Comiso, 24 novembre 2026 – “Il titolo dell’opera è “Era estate”. L’autore dell’opera è l’artista comisano Gianmaria Cassarino, che ha voluto donare questo olio su tela delle dimensioni di un metro e ottanta per due e cinquanta al Comune di Comiso perché venisse esposto in un’area dell’aerostazione di Comiso. Lo abbiamo posto in una sala particolarmente importante – ancora la Schembari- perché è la sala in cui attendono i passeggeri a ridotta mobilità, cioè quelli che hanno una corsia dedicata per poter accedere con sostegni e aiuti all’interno degli aeromobili oppure, quando l’aereo atterra, sostano prima che arrivino i bagagli e possano essere accompagnati dai loro familiari.

L’opera è di notevole pregio e da sindaco, dichiara Maria Rita Schembari, sono oltremodo fiera di poter annoverare tra le giovani leve dell’arte della nostra città questo talentuoso pittore che ha già ricevuto un plauso incondizionato nelle sue numerose esposizioni e che da oggi arricchisce con questa opera, frutto di una sua liberale donazione, un luogo fondamentale all’interno dell’aeroscalo. Apprezzamento anche dalla Presidente di SAC, Anna Quattrone – conclude il sindaco di Comiso- oltre che a lui anche al Comune per aver portato il dipinto all’aeroporto di Comiso poichè, a suo aviso, esprime un senso di serenità ma induce anche alla riflessione”.

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