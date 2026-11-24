Pozzallo, stretta sulle assenze nei rifiuti: nel nuovo capitolato obbligo di almeno l’80% degli operatori in strada

POZZALLO, 24 Novembre 2026 – Giro di vite dell’amministrazione comunale di Pozzallo sulla gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, penalizzato finora da un elevato tasso di assenteismo che ha creato disagi alla cittadinanza e sovraccarichi di lavoro per gli operatori in servizio. Con il nuovo capitolato d’appalto, di prossima approvazione, il Comune introdurrà regole più stringenti per la ditta appaltatrice, senza alcun aumento della Tari per i contribuenti.

A fare il punto sulla situazione attuale è lo stesso Ufficio di Staff del Sindaco. Oggi l’organico complessivo conta 35 netturbini, di cui 32 impiegati operativamente su strada e 3 con mansioni di controllo e amministrazione. Tuttavia, si registrano picchi fino a 13 assenze giornaliere non rimpiazzate. Una criticità che, oltre a rallentare lo smaltimento e gravare sui lavoratori presenti, genera una stortura economica: l’ente continua infatti a versare l’intero canone pattuito, mentre l’impresa trattiene anche la quota del 50% riconosciuta dall’INPS a partire dal quinto giorno di malattia.

Per superare questa impasse, il nuovo capitolato prevede diverse novità strutturali. L’azienda sarà infatti obbligata a sostituire il personale assente ogni volta che si supererà la soglia del 20%, garantendo così la presenza effettiva in servizio di almeno l’80% dell’organico. Sul fronte della riorganizzazione interna resteranno invariate le 32 unità operative su strada, mentre scenderanno da tre a due i controllori-amministrativi. Inoltre, per quanto riguarda il potenziamento estivo, rispetto all’estate 2026 — durante la quale la ditta attuale aveva assunto 5 unità part-time a 30 ore settimanali per periodi variabili tra uno e due mesi — il nuovo bando imporrà l’assunzione di 6 operatori a tempo pieno (36 ore settimanali) per due mesi interi.

L’obiettivo dichiarato da Palazzo di Città è assicurare una maggiore presenza quotidiana di operatori ecologici sul territorio, tutelare i dipendenti in servizio riequilibrando i carichi di lavoro e imporre condizioni più eque all’azienda gestrice. Il tutto, sottolineano dal Comune, a costo zero per le tasche dei cittadini, evitando qualsiasi ritocco al rialzo della tassa sui rifiuti che per legge copre integralmente il costo del servizio.

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