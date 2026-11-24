L’ASP Ragusa al Forum Risk Management di Arezzo con tredici poster scientifici e i progetti per la sanità territoriale

Ragusa, 24 novembre 2026 – Dall’assistenza a domicilio per gli over 80 alla telemedicina in cardiologia, dai percorsi dei consultori all’automazione dei laboratori analisi. L’ASP di Ragusa ha presentato tredici poster scientifici alla 21ª edizione del Forum Risk Management in Sanità, in programma da oggi fino a venerdì 27 novembre ad Arezzo Fiere e Congressi. I contributi, realizzati dai professionisti dell’Azienda, rientrano nell’«Officina delle Idee», lo spazio del Forum dedicato ai progetti e alle esperienze delle aziende sanitarie.

Presso lo stand della Regione Siciliana, inoltre, è disponibile il materiale informativo dell’ASP, realizzato dal Servizio Informatico e della Transizione digitale, dedicato alle «Case della Comunità», al progetto «Grandi Anziani», e a «La cura che cambia», la biblioteca digitale per orientarsi tra i servizi e i percorsi di cura sul territorio. Nel corso di sessioni dedicate, i professionisti dell’ASP illustreranno i nuovi modelli assistenziali, condividendo esperienze e soluzioni organizzative per migliorare la continuità delle cure e l’accesso ai servizi. Spazio anche per il Codice Rosa e il nuovo rossetto con tecnologia NFC realizzato nell’ambito del progetto “Bellezza non è un trucco”, con l’obiettivo di combattere ogni tipo di abuso o violenza.

Mercoledì 25 novembre, nella sessione in programma dalle 9 alle 13, il Direttore generale Giuseppe Drago, interverrà inoltre al tavolo «Progetto Grandi Anziani – Nuovi percorsi di assistenza per gli over 80», organizzato in partnership con AGENAS. Nella giornata conclusiva del Forum, venerdì 27 novembre, alcuni dei poster dell’ASP saranno illustrati nelle sale Minerva e Petrarca, offrendo un’occasione di confronto sui progetti e sui risultati del lavoro delle équipe aziendali. Tutte le informazioni al seguente link: https://frm.asp.rg.it/

I tredici poster scientifici dell’ASP di Ragusa

Grandi Anziani – Telemedicina e presa in carico della fragilità. Un modello interaziendale per avvicinare l’assistenza al domicilio. Il progetto, selezionato e finanziato da AGENAS, integra il monitoraggio a distanza con i dati sui percorsi di cura per riconoscere prima i bisogni degli over 80. Il modello interaziendale prevede la presa in carico di almeno 2.940 assistiti.

Dati e percorsi integrati per il governo della cronicità. Il modello dell’ASP di Ragusa per una presa in carico territoriale coordinata e orientata ai bisogni. Il poster descrive un modello, finanziato dal PNRR, che collega dati clinici e organizzativi per leggere insieme i bisogni dei pazienti cronici e l’offerta dei servizi. L’obiettivo è programmare con maggiore precisione controlli, prestazioni e risorse.

ARIASP – Strutturazione e analisi dei dati per una gestione della cronicità più efficace ed efficiente. Il progetto mette in relazione informazioni su liste d’attesa, prestazioni, ricoveri, accessi al Pronto Soccorso, prescrizioni e attività territoriali. L’analisi dei dati permette di ricostruire i percorsi di cura dei pazienti e individuare dove intervenire per migliorarne la continuità assistenziale.

La telemedicina nel percorso del paziente – Il modello di integrazione clinica e digitale dell’ASP di Ragusa. L’Unità Coronarica di Ragusa ha integrato televisite, teleconsulti e telemonitoraggio nella cartella clinica elettronica, con invio dei referti al Fascicolo sanitario elettronico. Nel periodo esaminato, dal 2022 al 2025, sono state effettuate 471 televisite, 140 prestazioni di telemonitoraggio e 38 teleconsulti.

Machine learning per l’identificazione precoce delle riacutizzazioni nello scompenso cardiaco – Lo studio pilota di un modello predittivo a cura dell’ASP di Ragusa. Il modello utilizza l’intelligenza artificiale per riconoscere i pazienti a rischio di peggioramento dello scompenso cardiaco e anticipare gli interventi. Vengono analizzati dati clinici, esami di laboratorio e patologie concomitanti, partendo da una base di circa 83.000 pazienti. L’obiettivo è rendere più tempestivi i controlli e prevenire riacutizzazioni e ricoveri evitabili.

Telemedicina e intelligenza artificiale nella dialisi peritoneale domiciliare – Dove passa il confine della cura a distanza. La Nefrologia di Modica ha esaminato la letteratura scientifica sul monitoraggio a distanza della dialisi peritoneale. L’intelligenza artificiale supporta l’analisi dei dati, la stratificazione del rischio e la definizione delle priorità assistenziali, ma introduce nuove criticità di governo clinico. La revisione mette a fuoco le condizioni per un impiego sicuro della telemedicina, in un modello che affianca il monitoraggio da remoto alle visite in presenza.

Il primo anno del Servizio Fono Neuro Audio Vestibolare dell’ASP di Ragusa – Attività clinica e percorsi riabilitativi. Il poster descrive il lavoro delle équipe di Comiso e Modica nella valutazione e nella riabilitazione dei disturbi della deglutizione, della voce e dell’equilibrio. In poco più di un anno il servizio ha effettuato 822 visite, di cui 496 multidisciplinari, e ha attivato percorsi in presenza e a distanza.

Ti ASPetto a Casa – Un modello pilota di home visiting multidisciplinare nei primi 1000 giorni. Le équipe dei consultori accompagnano a domicilio le famiglie dalla gravidanza, con il contributo di ostetriche, psicologi, infermieri e assistenti sociali. Nei primi sei mesi il progetto ha registrato 229 adesioni e 1.063 prestazioni domiciliari.

Continuità assistenziale a conduzione ostetrica per accompagnare madre e bambino nel periodo postnatale – Il quarto trimestre e le condizioni uroginecologiche. Lo studio retrospettivo dell’ambulatorio ostetrico di Vittoria esamina i disturbi urinari e del pavimento pelvico dopo il parto. Il percorso prevede valutazioni e controlli nel tempo per individuare precocemente i disturbi e accompagnare le donne nel recupero.

Educazione sessuo-affettiva in adolescenza – L’esperienza dei Consultori dell’ASP di Ragusa e il progetto «Ascolta il tuo corpo e seguimi». Un questionario compilato da 1.345 studenti tra i 14 e i 18 anni ha rilevato bisogni di informazione e ascolto su sessualità, relazioni e benessere psicologico. I consultori hanno utilizzato i risultati per orientare gli interventi nelle scuole e facilitare l’accesso al supporto.

Bellezza non è un trucco – Il modello R.O.S.A. e il Rossetto 2.0 per umanizzare il Codice Rosa nell’ASP di Ragusa. Il poster descrive anche il percorso di presa in carico in Pronto Soccorso, con attenzione alla riservatezza, all’ascolto e alla sicurezza della persona vittima di abuso. Il progetto propone un accesso discreto alle informazioni e alla rete di aiuto attraverso un prototipo di rossetto con tecnologia NFC.

Lean Management and Workflow Automation in Laboratory Diagnostics – Operational optimization at U.O.C. Laboratory Analysis, ASP Ragusa. Il lavoro descrive la riorganizzazione dell’area Corelab del laboratorio analisi del «Giovanni Paolo II» secondo i principi del Lean Management, con automazione delle fasi preanalitica, analitica e postanalitica. Il nuovo assetto riduce le manipolazioni manuali, migliora la tracciabilità dei campioni e abbrevia i tempi di risposta.

Strategic assessment by SWOT analysis following a Corelab technological upgrade of U.O.C. Laboratory Analysis ASP Ragusa. Il poster valuta l’ammodernamento tecnologico del laboratorio attraverso un’analisi dei punti di forza, delle criticità, delle opportunità e dei rischi. Tra gli aspetti esaminati figurano l’integrazione dei sistemi informatici, la formazione del personale e la continuità del servizio durante il passaggio alle nuove apparecchiature.

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