Pd Ragusa, venerdì si presrnta il libro di Mila Spicola “L’Italia secondo Elly Schlein. Un’altra idea di Paese”

Ragusa, 24 novembre 2026 – La Federazione provinciale del Partito Democratico di Ragusa e il Circolo cittadino del PD promuovono la presentazione del libro di Mila Spicola “L’Italia secondo Elly Schlein. Un’altra idea di Paese”, in programma venerdì 27 novembre, alle ore 18, al BAM, presso il Parco Giovanni Paolo II di Ragusa.

A dialogare con l’autrice saranno Nello Dipasquale, deputato regionale del Partito Democratico, Giancarla La Cognata, presidente dell’Assemblea provinciale PD, e Riccardo Schininà, segretario del Circolo PD di Ragusa. L’incontro sarà introdotto dal segretario provinciale del PD, Angelo Curciullo.

Mila Spicola, fondatrice, dirigente e militante del Partito Democratico, propone una riflessione sull’identità e sulle prospettive del progressismo italiano, a partire dalla visione politica della segretaria nazionale del PD.

“Questo non è un libro sulla storia politica di Elly Schlein. Ma un libro su ciò che, attraverso la segretaria del Partito Democratico, torna a rendersi pensabile nel progressismo italiano: la vita concreta delle persone al centro della politica”, si legge nel volume.

L’iniziativa vuole offrire un’occasione di confronto aperto alla cittadinanza sul ruolo della sinistra italiana, sulle sfide del Partito Democratico e sulla costruzione di un’alternativa politica e di governo che rimetta al centro il lavoro, i diritti, l’uguaglianza e la giustizia sociale.

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